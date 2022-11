Gisele Bündchen compra mansão próxima à propriedade do ex-marido Tom Brady, diz site

A modelo brasileira Gisele Bündchen comprou uma mansão localizada ao lado da propriedade em obras de Tom Brady, seu ex-marido, de acordo com o site TMZ. A casa em Miami Beach é avaliada em R$ 60 milhões (US$ 11,5 milhões).

A informação foi dada ao site norte-americano por uma fonte ligada ao ex-casal. Gisele teria comprado a casa para facilitar o contato entre os filhos e o pai, que inclusive já sabia da aquisição. Eles são pais de Vivian e Benjamin.

Com 2 mil metros quadrados, a mansão da top model tem cinco quartos, sete banheiros e conta com brinquedoteca para as crianças, academia e home theater.

Modelo sondou casa antes da separação

Gisele teria visitado mansão pela primeira vez no dia 16 de agosto, quando ela e Tom ainda estavam "dando um tempo" e morando separados. Ela adquiriu a propriedade no dia 6 de outubro, conforme o site Page Six.

"Gisele estava ativamente procurando casas em Miami Beach antes mesmo de Tom tirar uma folga dos jogos, o que indica que ela já havia terminado o casamento e estava seguindo em frente", revelou uma fonte ao jornal.

Legenda: Tom e Gisele estavam casados desde 2009. Foto: Divulgação

Divórcio

O divórcio de Gisele e Tom, após casamento de 13 anos, foi anunciado pelo casal no último dia 28 de outubro. Os advogados deles trabalhavam desde setembro para acertar tanto o acordo de propriedade quanto a custódia dos filhos.

A principal causa da separação seria Tom ter desistido da aposentadoria do futebol, enquanto Gisele se preocupava constantemente com as lesões sofridas pelo marido e precisava que ele fosse mais presente em casa, na vida conjugal e na dos filhos.

Gisele avaliou que o fim da relação aconteceu de forma amigável. A modelo ainda revelou em publicação no Instagram que ela e o companheiro viviam distanciados. Na mesma postagem, ela pediu respeito do público com o fim do casamento.

Já Tom Brady classificou o fim do casamento como um momento "doloroso e difícil". O jogador ainda ressaltou que eles permaneceram juntos em prol dos filhos.