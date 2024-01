Onde assistir 'Hilda Furacão'? Minissérie com Ana Paula Arósio é fenômeno no TikTok gringo

A minissérie "Hilda Furacão" virou assunto no TikTok brasileiro e acabou viralizando em outros países por conta do sucesso. Estrelada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro, a trama tem 32 episódios completos, que ganharam edições especiais na plataforma chinesa, com vários vídeos dos personagens Hilda e Malthus.

O enredo é baseado no romance homônimo de Roberto Drummond, cuja história é inspirada na ex-prostituta mineira Hilda Maia Valentim. Já a minissérie foi criada por Glória Perez, com direção-geral de Wolf Maya, e está disponível no streaming Globoplay.

As primeiras inteirações sobre a série na rede social começaram na segunda quinzena do mês de dezembro. Na época, usuários publicaram imagens das cenas entre Hilda e Malthus com vários temas musicais. A novela, inclusive, chegou a ser legendada em outros idiomas, o que fez com que a hashtag #hildafuracão ultrapassasse a marca de 178 milhões de visualizações.

História da minissérie Hilda Furacão

A história de "Hilda Furacão" é contada na década de 1950. A protagonista, Hilda Gualtieri Müller, está de casamento marcado, mas abandona o noivo no altar após ouviu os conselhos de uma cartomante. Refugiada no Maravilhoso Hotel, ela decide se tornar a meretriz Hilda Furacão.

Nessa época, os amigos Roberto (Danton Mello), um jornalista vinculado ao comunismo, Aramel (Thiago Lacerda), jovem ator, e Malthus, rapaz decidido a se tornar um padre imaculado, chegam à região.

Malthus se apaixona perdidamente por Hilda, que retribui o interesse, mas a paixão intensa pode abalar as estruturas da cidade onde vivem.