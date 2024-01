Filha de Tadeu Schmidt comemora dois anos de namoro e ganha mensagem carinhosa do pai

Valentina Schmidt, filha do jornalista Tadeu Schmidt, usou as redes sociais neste domingo (7) para celebrar os dois anos de namoro com o estudante de psicologia Chistiano Donnelly Vaz. Na publicação, a jovem compartilhou fotos do casal quando eram crianças e outra deles juntos atualmente.

"E pensar que esses bebês estão namorando faz dois anos… Feliz 7 de janeiro, meu amor", escreveu ela na legenda do post.

Dentre os muitos comentários parabenizando o casal, o próprio Tadeu Schmidt também deixou sua mensagem. "Que fofos!", escreveu o apresentador do "Big Brother Brasil".

Identidade queer

Filha mais velha do jornalista, Valentina tem 21 e namora Chistiano, de 23 anos, desde 2022. Em junho daquele ano, ela revelou que se identificava como queer, uma identidade fora da noção de binária de homem e mulher, na qual a pessoa transita entre as noções de gênero, mas sem seguir os padrões.

A declaração dela nas redes sociais teve repercussão e o apresentador do BBB, Tadeu Schmidt afirmou que nada havia mudado com a declaração da filha.