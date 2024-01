Zilu Godoi volta dos EUA para cuidar dos netos durante participação de Wanessa Camargo no BBB 24

Wanessa Camargo, 41 anos, está confirmada na lista do Camarote do BBB 24, mas antes de ser confinada, a cantora pensou em como ficaria toda a estrutura de sua família quando se ausentasse, incluindo em quem cuidaria dos filhos, José Marcus, 12, e João Francisco, 9. As crianças são frutos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, de quem se separou em 2022.

A tarefa em questão ficou com a cargo da mãe da artista, Zilu Godoi, conforme Wanessa contou em entrevista ao Gshow nesta sexta-feira (5). A empresária, que vive nos Estados Unidos, vai desembarcar no Brasil para uma temporada ao lado dos netos. Mesmo assim, a artista acredita que, para os filhos, sua ausência será sentida. "Estou deixando tudo que posso. Minha mãe vai vir para cá. [...] Por mais que eu deixe a rede de apoio, mãe é mãe. Não é igual”, analisou.

Inclusive, após a confirmação de Wanessa no programa, Zilu fez uma declaração para a filha em suas redes sociais neste domingo (7): "Ela! Wanessa entrou no BBB, e eu como mãe estou orgulhosa de ver o quanto ela é corajosa. Sei que ela vai fazer o melhor ali dentro. A Wan é uma menina incrível, inteligente, parceira, excelente mãe, humana, humilde, escreveria aqui um livro pra falar das qualidades dela, mas isso ela vai mostrar pra vocês durante a permanência dela no BBB. Vamos votar muito pra que ela fique até o final. Amo vcs meus seguidores. #eusouteamwanessacamargo #bbb24".

Wanessa foi apresentada como integrante do Camarote nesta sexta-feira, (5), mesmo dia em que seu primogênito completou 12 anos. A data não passou em branco, e a cantora mandou um recado para o menino, que celebrou o aniversário ao lado de Marcus Buaiz, do irmão e da namorada do pai dele, a atriz Isis Valverde.

Wanessa também contou para o Gshow como foi a reação dos meninos ao saberem da sua estadia na casa mais vigiada do Brasil. “A reação deles foi muito boa. Até fiquei mais tranquila. Falei primeiro para o meu mais velho. [...] Conversei com ele antes e, somente com a aprovação dele, eu iria. Ele está superanimado. Ele só me pediu para não sair na segunda semana. Para ficar pelo menos um mês”, declarou.

A 24ª edição do BBB estreia nesta segunda-feira (8) após a novela “Terra e Paixão” e poderá ser assistida ao vivo via streaming, no computador e no celular Android e iPhone.