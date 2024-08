Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (23) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Marcelo Gouveia vence o guarda do cativeiro, e foge com Artur e Quinota.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Marcelo Gouveia vence o guarda do cativeiro, e foge com Artur e Quinota. Juquinha procura Blandina e afirma que ficou magoado com sua partida. Blandina flagra Dracena e Zé Beltino conversando, bem próximos. Marcelo Gouveia manipula Quinota e Artur, que agradece o amigo por ter salvado sua vida. Jordão Nicácio alerta Ariosto sobre a fuga de Artur.

Deodora aconselha Ariosto. Tia Salete e Floro Borromeu planejam seu casamento. Juquinha procura Vespertino, que o leva até Tia Salete. Vespertino pede perdão novamente a Tia Salete pelo passado dos dois. Marcelo Gouveia insinua para Quinota que Artur sabe do romance entre Deodora e Ariosto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.