Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (23) vai ao ar às 17:05, após 'O Público'. Nesse capítulo, Felipe e Hélio tentam achar a pessoa que jogou uma pedra em Rafael.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Felipe e Hélio tentam achar a pessoa que jogou uma pedra em Rafael. Rafael confessa a Serena que tentou transformá-la em Luna e pede perdão. Serena fica emocionada, mas deixa claro que não podem mais ficar juntos. Cristina critica Rafael por não esquecer Luna. Rafael fala para ela nunca tentar competir com Luna, deixando-a furiosa.

Ciro levanta a suspeita de Guto ter um cúmplice, o qual sabia que Luna usaria as jóias no dia do assalto. Agnes fica intrigada. Para deixar Felipe com ciúmes, Olívia sugere a Mirella que finja estar namorando Gumercindo. Osvaldo vê Divina de braço dado com Romeu e não gosta. Romeu pergunta a Hélio se Roberval tem alguma jóia e ele garante que não.

Dalila continua tratando Roberval com frieza, pois acha que está sendo investigado pela polícia. Serena chora por ter perdido Rafael para sempre. Rafael também chora. Chega o dia do casamento de Rafael e Cristina. Cristina se apronta para o casamento, radiante. Débora não permite que Eurico e Zulmira apareçam no casamento e os manda limpar a casa.

Eduardo decide levar Alexandra ao casamento, embora tema que se descontrole. Cristina fala para Adelaide que deveria ter lhe dado as jóias que deu para Luna. Adelaide fica abalada com a frieza de Cristina.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.