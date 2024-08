Que horas começa 'Familia é Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

A novela 'Familia é Tudo' desta sexta-feira (23) vai ao ar às 19:40, após 'CETV - 2ª Edição'. Nesse capítulo, Júpiter e Lupita se beijam.

Resumo completo de 'Familia é Tudo' desta sexta-feira

Júpiter e Lupita se beijam. Mila se emociona ao falar de amor com Guto. Léo teme quando Vênus afirma que continuará investigando a morte de seu pai. Guto se desespera ao saber o que aconteceu com Lupita. Lulu sugere que Ernesto mude o visual para conquistar Andrômeda. Júpiter vai para o casarão em Osasco, e Plutão o segue com Frida/Catarina.

Maya discute com Jéssica. Electra convence Paloma a desmascarar Jéssica durante sua entrevista para a TV. Brenda se enfurece ao perceber que Léo mentiu. Ubaiara/Youssef procura Leda. Vênus descobre que Brenda e Ramón conheciam Joana. Lupita revela para Guto que ela e Júpiter se beijaram.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 19:40, na Rede Globo.