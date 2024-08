CAPTEI: 15 anos de Helena Queirós celebra a arte e a beleza em uma festa inspirada em Van Gogh

Helena Queirós comemorou seus 15 anos em grande estilo!

A festa foi inspirada na arte e na beleza da pintura. O tema foi uma escolha da própria aniversariante: uma releitura do quadro mais famoso de Vincent Van Gogh, "A Noite Estrelada", que serviu de inspiração para toda a decoração e cenografia do evento.

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Com a produção e cerimonial impecáveis de Lilian Porto (ela, atenta a todos os mínimos detalhes!), a festa contou com uma decoração inspiradora assinada por Gil Santos, um bolo surpreendente da Cacau2you e uma gastronomia da Toca Fina Cozinha.

Legenda: Helena Queirós e Lilian Porto Foto: Davi Távora

Legenda: Beauty de Aleff Facó Foto: Davi Távora

Legenda: Decoração Gil Santos Foto: Davi Távora

Legenda: Helena Queirós ao lado do bolo confeccionado pela Cacau 2 You Foto: Davi Távora

Os vestidos da aniversariante, que variaram ao longo da noite, foram um show à parte, com destaque para o vestido azul marinho com brilhos em forma de estrelas, inspirado na obra de Van Gogh.

Legenda: Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Helena Queirós Foto: Davi Távora

A animação da festa ficou por conta do DJ Cirillo, que abriu a pista com muita energia, seguido pela tão esperada apresentação do DJ Kvsh, que levou os convidados teens para a pista até altas horas.

Legenda: DJ Cirillo Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversariantes, amigas e Dj Kvsh Foto: Davi Távora

Para encerrar a noite, Fernando Amorim e sua banda animaram a festa com um show descontraído e muito animado, mantendo a pista cheia até as 4h30 da manhã.

A festa de 15 anos de Helena Queirós foi um verdadeiro espetáculo de beleza, arte e diversão. Uma inspiração!

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Katerine, Helena e Carlos Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Helena Queirós com pais, irmãs e irmão Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Fernando e Lourenzo Rodrigues, Maria Helena Queirós, Fernando e Melânia Rodrigues Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Humberto, Rosi e Letícia Lima, Maria Helena Queirós, Vitória e Bruno Lima Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: David Rodrigues, Maria Helena Queirós, Pietra e Patriciana Rodrigues Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Mário e Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Helena Queirós e Lilian Porto Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Carol Brasil, Lygia Villar, Katarine Queirós, Melânia Rodrigues, Liliana Rola e Lílian Porto Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Valsa - Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora

Legenda: Aniversário de Helena Queirós Foto: Davi Távora