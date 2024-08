Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (23/8)

Vênus e Marte se encontraram na madrugada. E a sexta-feira começa sob uma tensão entre seus desejos, prazeres e a sua forma de agir nos relacionamentos, ou seja, esse aspecto traz um verdadeiro ponto de inflexão nas relações. Evite ceder ao impulso de satisfazer suas emoções de forma imediata, seja consumindo ou se entregando aos prazeres. A procrastinação pode ser uma armadilha hoje. No fim do dia, a Lua entra em Touro, buscando conforto, mas antes terá que enfrentar Plutão, que mais uma vez traz a superfície o que estava escondido. Contudo, após essa turbulência, a calma e a organização retornam.

Áries

Amanhã, sua cabeça estará fervendo com tantas ideias e emoções, e isso pode torná-lo mais impulsivo do que o habitual. É melhor evitar conversas desconfortáveis e, principalmente, discussões que podem escalar rapidamente. Cuidado para não se deixar levar por mentiras ou meias-verdades. Dê um passo atrás, respire fundo e escolha suas batalhas com sabedoria.

Touro

Permita-se ser mais gentil consigo mesmo e com os outros, taurino(a). Você está sendo muito exigente, mas é importante confiar mais na sua capacidade. A autocrítica pode estar te levando a se prender a detalhes que, no fim das contas, não são tão importantes. Solte o controle e curta o final de semana.

Gêmeos

Hoje, você pode se sentir um pouco perdido, sem saber para onde ir ou que direção tomar. É normal que, com tantas opções e ideias passando pela sua mente, você se sinta assim. Não se pressione a ter todas as respostas agora. Às vezes, dar um passo de cada vez, mesmo sem saber exatamente para onde está indo, pode trazer clareza.

Câncer

Você pode estar sentindo um desconforto interno que é difícil de ignorar. As emoções estão em alta, e isso pode estar bagunçando suas ideias. Hoje, é essencial que você tire um tempo para si e organize seus pensamentos. Às vezes, o simples ato de escrever o que está passando pela sua mente pode ajudar a trazer clareza e aliviar a tensão.

Leão

Hoje, aproveite a oportunidade para sair da sua zona de conforto e interagir mais com as pessoas ao seu redor. Circulando por aí, você pode descobrir novas conexões e experiências que vão reforçar seu brilho natural. Não espere que as coisas aconteçam por si só—dê o primeiro passo, seja em conversas ou ao participar de atividades em grupo.

Virgem

Você está cheio de energia e determinação para fazer acontecer na sua carreira e mudar o rumo das coisas, mas pode estar sentindo um certo desconforto ou falta de confiança. Lembre-se de que sua habilidade de planejar e prestar atenção aos detalhes é uma grande aliada. Use essa energia positiva para dar os primeiros passos, mesmo que pequenos, em direção aos seus objetivos.

Libra

Você está determinado a romper as barreiras que estão no seu caminho, buscando um plano e uma motivação clara para seguir em frente. No entanto, hoje você pode se deparar com barreiras internas que parecem dificultar esse processo. Este é um bom momento para refletir sobre o que realmente te motiva e (re)ajustar suas metas.

Escorpião

Você é conhecido por sua intensidade e capacidade de se aprofundar nas situações, mas há momentos em que é necessário desapegar. Hoje, reflita sobre aquela situação que ainda ocupa tanto espaço na sua mente e coração, mas que já não faz mais sentido. Segurar-se a algo que já cumpriu seu propósito só impede que novas oportunidades entrem na sua vida.

Sagitário

Você está se sentindo um pouco perdido nos relacionamentos agora. As coisas parecem confusas, e talvez você não saiba exatamente qual direção seguir. Lembre-se de que, assim como em suas jornadas, os relacionamentos também têm altos e baixos. Não se apresse em buscar respostas definitivas.

Capricórnio

Sua rotina anda confusa, e isso tem deixado você se sentindo perdido em relação ao trabalho. Como alguém que valoriza tanto a organização e a estrutura, essa desordem pode ser especialmente desconfortável. Hoje, tire um momento para reavaliar suas prioridades e estabelecer um plano claro.

Aquário

Mesmo mantendo o controle da situação, você pode estar se sentindo perdido quando o assunto são suas paixões. É como se, apesar de tudo estar aparentemente sob controle, houvesse uma parte de você que busca algo mais, algo que reacenda sua chama interna. É importante que você se reconecte com o que te faz se sentir vivo.

Peixes

Hoje, é importante que você tenha muito cuidado com suas emoções. Você tem guardado muita coisa e evitado algumas situações, mas isso pode acabar se acumulando a ponto de explodir, o que pode impactar seus relacionamentos. Reserve um tempo para refletir e processar o que está sentindo, ao invés de empurrar essas emoções para o fundo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.