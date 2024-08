Bruna Louise reage a comentário de Alessandra Negrini: 'deixa eu me confundir com você'

A atriz e humorista Bruna Louise ficou empolgada ao receber um comentário da também atriz Alessandra Negrini. Tudo começou após o nome de Bruna ficar em alta quando Kéfera disse em entrevista recente que a amiga teria se apaixonado por ela, e que houve até "uma conversa por DM no Instagram".

Pegando o gancho da declaração de Kéfera, Alessandra mandou para Bruna: "E eu que te dou like todo dia? Cadê minha DM?".

A atriz reagiu ao comentário nos Stories, na noite de quarta-feira (21): “Acabei de sair do show e me deparar com essa notícia. Simplesmente, a Alessandra Negrini me mandou um comentário”, começou.

"Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem [roupa]. Alessandra Negrini, me libera para eu me confundir. Deixa eu me confundir com você, mulher”, completou.

Fim da amizade com Kéfera

A declaração de Kéfera foi dada em entrevista a Blogueirinha, para justificar o motivo dela e Bruna não serem mais amigas. Kéfera afirmou que Bruna se apaixonou por ela. Após a declaração da humorista, Bruna tem ironizado a fala da ex-amiga nas redes sociais.