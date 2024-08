João Lucas revela que usa acervo de Xuxa em seus clipes

O cantor João Lucas revelou em uma entrevista que usa o acervo de Xuxa, sua sogra, em seus clipes. “Tem alguns dançarinos com figurinos dela e, no próximo clipe, tem algumas coisas do cenário dela. Isso é um spoiler, eu nunca falei. Com certeza, as pessoas vão perceber ali que os cenários são bem específicos”, disse o artista no podcast “PodDelas”, de Tatá Estaniecki.

O músico ainda comentou o apelido que ganhou, de Sasho, devido ser casado com Sasha, filha da apresentadora. “Tem uma piada que começou com um fã clube meu, me chamando de 'Sasho' e pegou! Inclusive, quando lancei a última música, Sasho ficou nos trendings do Twitter. E eu acho engraçado, dou risada”, explicou.

João Lucas reforçou que tem muito orgulho do apelido ser inspirado na esposa. “Teria muita vergonha se não fosse uma pessoa que eu me orgulhasse, aí eu faria questão de me esconder e me desassociar. Mas é a pessoa mais incrível que conheci na minha vida! É minha esposa. Eu me orgulho muito dela e tenho muito orgulho que, em vários aspectos, ela é muito grande, a ponto de me associarem a ela para lembrarem de quem eu sou. Então, está tudo bem”, refletiu.

João e Sasha se casaram em maio de 2021. A festa de casamento aconteceu em Angra dos Reis, na casa de Xuxa.