Previsão do signo de Leão para hoje, 23 de agosto

Vênus e Marte se encontraram na madrugada. E a sexta-feira começa sob uma tensão entre seus desejos, prazeres e a sua forma de agir nos relacionamentos, ou seja, esse aspecto traz um verdadeiro ponto de inflexão nas relações. Evite ceder ao impulso de satisfazer suas emoções de forma imediata, seja consumindo ou se entregando aos prazeres. A procrastinação pode ser uma armadilha hoje. No fim do dia, a Lua entra em Touro, buscando conforto, mas antes terá que enfrentar Plutão, que mais uma vez traz a superfície o que estava escondido. Contudo, após essa turbulência, a calma e a organização retornam.

Signo de Leão hoje

Hoje, aproveite a oportunidade para sair da sua zona de conforto e interagir mais com as pessoas ao seu redor. Circulando por aí, você pode descobrir novas conexões e experiências que vão reforçar seu brilho natural. Não espere que as coisas aconteçam por si só—dê o primeiro passo, seja em conversas ou ao participar de atividades em grupo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.