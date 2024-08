Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (23)

A novela 'Cheias de Charme' desta sexta-feira (23) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Rodinei vai até a casa de Cida.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta sexta-feira

Rodinei vai até a casa de Cida. Inácio procura Rosário. Rosário se recusa a ouvir Inácio. Laércio e Socorro estranham o comportamento de Chayene. Rosário, Penha e Cida sentem faltam umas das outras. Elano lê os diários de Cida. Samuel acorda e seus pais comemoram. Sandro afirma para Voleide que conseguirá salvar a sede da Associação de Moradores do Borralho.

Otto fica impressionado com o empenho de Conrado. Brunessa fica atenta a uma discussão entre Liara e Rodinei. Kleiton procura Tom. Lygia aconselha Liara a aceitar Rodinei do jeito que ele é. A médica avisa que houve uma piora no estado de Samuel. Rosário, Penha e Cida vão para o prêmio “DóRéMi”.

Todos se surpreendem ao saber que Socorro vai se apresentar no prêmio. Wanderley entrega a carteira de identidade de Cida a Sidney. As Empreguetes são frias ao falar com Tom. A médica avisa que Samuel será submetido a uma operação e que existe a possibilidade de ficar com sequelas. Conrado conta para Otto que terminou o namoro com Cida.

Sidney descobre que Socorro e Chayene nunca estiveram brigadas. Socorro destrata Chayene. As Empreguetes ganham o prêmio de “Revelação do Ano” e se emocionam no palco.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.