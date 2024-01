Zilu Godói debocha de torcida de Graciele Lacerda a Wanessa: 'deveria ficar de boca calada'

Antes mesmo de o Big Brother Brasil 24 começar, as tretas fora da casa envolvendo participantes do reality já estão rolando. Uma delas foi na família Camargo. Zilu Godói, mãe de Wanessa, debochou da influencer Graciele Lacerda, atual esposa de Zezé Di Camargo, ex-marido de Zilu. Isso porque Graciele declarou torcida para a enteada.

A influencer compartilhou, nos Stories do Instagram, uma publicação que anunciava a participação de Wanessa Camargo no programa da TV Globo. Na postagem, ela disparou: “Estamos com você!!!” Em um comentário, Zilu disse: “Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca calada”.

Em novembro de 2023, Graciele e Wanessa estiveram envolvidas em uma polêmica nas redes sociais. Na época, Amabylle Eiroa, mulher de Igor Camargo, afirmou que alguém próximo havia criado um perfil falso para atacá-la e fazer comentários ruins em publicações da família.

Internautas apontaram a possibilidade de a dona dos fakes ser a esposa de Zezé. Ela já foi hostilizada pelos enteados por ter se envolvido com o sertanejo enquanto ele ainda era casado com Zilu. Ao Domingo Espetacular, a influencer admitiu que tinha criado o perfil, mas que não o utilizava. Ela alegou que tinha criado a conta para se defender de ataques que recebia no passado.

Zezé, por sua vez, disse que Wanessa Camargo, uma das pessoas atacadas pelo perfil falso, inicialmente teria ficado do lado de Amabylle. Depois de conversar com Graciele, porém, teria mudado de lado ao saber que a cunhada e Zilu também têm fakes.

Em prints divulgados, o perfil atribuído à influencer usava o nome Priscila Dantas e fazia comentários falando mal de pessoas da família Camargo e bem dela própria.

Em um desses comentários, o perfil dizia que Wanessa teria traído Marcus Buiaz, então marido da cantora, com o atual namorado dela, Dado Dolabella. Na ocasião, a atual participante do BBB teria cogitado processar a madrasta.

BRIGA ENTRE WANESSA E GRACIELE

Quando a nova sister foi anunciada no programa, internautas recuperaram uma briga entre ela e a esposa de Zezé. A treta teria ocorrido em 2011 e sido revelado pelo programa Fofocalizando, do SBT, em 2016. À época, Zezé se manifestou para esclarecer os rumores.

“Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás”, declarou o sertanejo, nas redes sociais.

Ele contou que separou a filha e a então namorada com ajuda de Marcus Buaiz. “Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Não sou hipócrita e acho que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer”, disse.