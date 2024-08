Ana Maria Braga presta apoio a Preta Gil após cantora retomar tratamento de câncer

A cantora Preta Gil comunicou aos fãs, na quinta-feira (22), que vai precisar retomar seu tratamento contra o câncer no intestino, com nota publicada no Instagram. Nos comentários, Ana Maria Braga prestou apoio a artista: “Muita força, minha linda”, escreveu.

A apresentadora do “Mais Você” já venceu o câncer quatro vezes: a primeira vez foi em 1991, quando teve câncer de pele.

Depois de 10 anos, a artista recebeu um novo diagnóstico: câncer no reto e na virilha. O quadro fez Ana Maria se afastar da TV temporariamente.

Em 2015, um novo câncer, dessa vez no pulmão. A doença a fez parar de fumar e passar por uma cirurgia para retirada do tumor. “Eu precisei de ajuda, não sou de ferro, tenho problemas como qualquer um. Tomei remédio para parar de fumar, uso adesivos. Me maltratei muito. É um preço que eu pago”, disse na ocasião.

Em 2020, Ana Maria descobriu que o câncer do pulmão havia retornado, e teve que passar por novo tratamento, com radioterapia e imunoterapia, se curando mais uma vez.