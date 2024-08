MC Mayarah indica casal Matheus e Unna para duelo no 'Estrela da Casa'

Na edição de quinta-feira (22) do reality show “Estrela da Casa”, MC Mayarah foi a segunda Estrela da Casa, uma espécie de líder do programa. Ela teve que indicar dois participantes para disputar o duelo. Quem perder, participa do festival, na próxima terça-feira (27) e pode ser eliminado do programa da Globo.

Mayarah resolveu indicar dois participantes que formam um casal no confinamento: Matheus e Unna. O casal fará uma apresentação ao vivo no programa desta sexta-feira (23).

Veja também Zoeira Anitta fará parte de elenco de 'Corrida dos Bichos', novo longa do diretor Fernando Meirelles Zoeira Ex-atriz de Chiquititas irá representar o Brasil nas Paralimpíadas de Paris

“Pelas carinhas dos mais próximos, teve uma pessoa que era muito próxima de mim, a gente conversou muito durante um dia, eu gosto muito dessa pessoa. Mas eu senti essa pessoa se afastando um pouco... Então, por isso, meu voto é no Matheus”, explicou Mayarah.

“A segunda pessoa, também gosto muito. Mas, como lá atrás eu tinha dado minha palavra que não ia votar naquela semana, naquele dia, hoje vou votar na Unna... Cansei dessa coisa de votar por estratégia e meu coração não ficar em paz”, disse ainda a cantora.

O "Estrela da Casa” é o reality musical da Globo, e é exibido todos os dias, com apresentação de Ana Clara Lima.