Daniel Erthal, ex-galã de 'Malhação', ganha kombi de clientes para vender bebidas nas ruas

O ator Daniel Erthal, que viralizou nos últimos dias vendendo cervejas em uma carrocinha pelas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, contou que ganhou uma kombi de um casal de clientes. "Agora, temos kombi", comemorou o ex-galã de "Malhação", em vídeo postado nesse domingo (7), no Instagram.

O ator já havia comentado sobre a dificuldade de vender suas mercadorias sem ser pego pelo "rapa", nome dado por ambulantes a fiscais da Prefeitura. "É tensão o tempo inteiro. Já cometi alguns erros de ficar em algum lugar sem saída de fuga, que são as ruas transversais. Tem que meter o pé rápido, em questão de segundos temos que correr com nossa mercadoria. Nunca perdi minhas cervejas, mas colegas de profissão já", desabafou Erthal.

O ex-galã adiantou, no entanto, que busca legalizar o novo empreendimento. Tanto que obteve licença provisória para trabalhar no Carnaval deste ano e está com processo para garantir a licença definitiva para continuar trabalhando em Copacabana. "Estou com todas as possibilidades de conseguir a legalização, mas é uma jornada e uma das coisas mais loucas que já fiz na minha vida, positiva, claro", afirmou. Informações são do jornal Extra.

Com o presente da kombi, a preocupação do comerciante, agora, é caracterizar o veículo e encontrar um lugar para estacioná-lo. "Pensar coisas boas, a solução vai aparecer", comentou nos 'Stories'.

Quem é Daniel Erthal?

O ator Daniel Erthal começou a investir no ramo de cerveja em 2013, quando criou com um primo, no Rio Grande do Sul, uma cervejaria que levava o sobrenome dele.

Ele está longe das telinhas desde 2022, mas já atuou em novelas como "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", 'Milagres de Jesus", "A terra prometida", entre outras.