Após gravar novela, Rômulo Arantes Neto encontra Daniel Erthal para comprar cerveja

Após o expediente de trabalho nessa quarta-feira (3), Rômulo Arantes Neto, 36 anos, resolveu dar uma força e levantar a moral de Daniel Erthal, 41, ex-galã de "Malhação" que virou um dos principais assuntos na web esta semana. Isso porque ele anunciou que é vendedor ambulante de cerveja, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro.

Em solidariedade e empatia ao ex-colega de profissão, o Julião de "Fuzuê" saiu da gravação da novela e foi direto se encontrar com o vendedor para comprar bebida e fazer propaganda do empreendimento criado pelo amigo.

Erthal circula pelas ruas do bairro com um carrinho de mão vendendo a bebida em isopor de gelo. O colega encontrou-o quando ele fazia uma live mostrando como é a rotina de trabalho. Daniel improvisou um banco e, já com uma cervejinha na mão, Rômulo aproveitou e divulgou o novo empreendimento do amigo. “É difícil. Tem que ter muita coragem e atitude”, destacou o global, contando que decidiu procurar Erthal após sair de uma gravação.

Rômulo aproveitou para pontuar que a carreira de ator também enfrenta muitas dificuldades e que é difícil se manter nela.

Longe da telinha

Daniel Erthal, que está afastado da TV desde 2022, foi galã de "Malhação" em 2005. Ele esteve no elenco das novelas "Da Cor do Pecado", "Belíssima" e "Rock Story" e também participou do quadro "Dança dos Famosos", do antigo “Domingão do Faustão”, em 2006.

Em 2013, o famoso resolveu se dedicar ao ramo de cervejas e fundou a “Cervejaria Erthal”, além de criar uma Oktoberfest — com o nome de Oktoberthal — em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Indo além das vendas da bebida, em abril de 2023 Daniel também criou um perfil no site de conteúdo adulto "OnlyFans", para a comercialização de fotos e vídeos.