Daniel Erthal admite que iria para o BBB 24 após ser flagrado vendendo cerveja na rua

Daniel Erthal, ex-galã de novelas da televisão, admitiu, em live nas redes sociais nesta quarta-feira (3), que participaria da próxima edição do Big Brother Brasil 24, que estreia na próxima segunda-feira (8). O empresário viralizou nas redes sociais após montar o Ilha da Sede, um projeto pessoal que vende cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro, e auxilia nas contas de casa.

"Eu super iria para o BBB, até porque estou conseguindo meus documentos ainda. Chegaria lá com meu carrinho móvel", relatou.

Erthal ainda busca documentos como licença para vender bebidas na rua. O empresário também descreveu passar por dificuldades para guardar o carrinho que transporta os produtos. Ele armazenava o material de trabalho na garagem de um prédio, contudo, o proprietário do local o proibiu.

"Vou pegar um colchonete para colocar aqui e vou dormir na rua para ninguém roubar. Acabou, não dá mais para colocar o carrinho lá. Estou vulnerável agora, não tenho onde deixar. Vou ter que dormir aqui, porque não vou deixar o carrinho em Copacabana", revelou.

O ator ainda descreveu que precisa resolver quanto antes a licença de ambulante. "Preciso ser rápido, porque o gelo está derretendo. Não posso perder meu investimento por negligência minha. Estou focado na operação de conseguir meus documentos", disse.

Quem é Daniel Erthal

O ator Daniel Erthal começou a investir no ramo de cerveja no ano de 2013. Na época, ele criou com um primo, no Rio Grande do Sul, uma cervejaria que levava o sobrenome dele.

Daniel está longe da TV desde 2022. Ele atuou nas novelas "Da cor do pecado", "Belíssima", "Eterna magia", "Bela, a feia", "Rebelde", 'Milagres de Jesus", "A terra prometida", entre outras produções.