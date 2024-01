Morre cantor sertanejo João Carreiro, aos 41 anos, após cirurgia no coração

O cantor sertanejo João Carreiro morreu, nessa quarta-feira (3), aos 41 anos, após ser submetido a uma cirurgia no coração. Ele não resistiu as complicações durante o procedimento para colocar uma válvula no órgão.

A equipe do artista divulgou que o velório dele acontece entre às 7h e 9h desta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em seguida, o corpo segue para Cuiabá, cidade natal dele, em Mato Grosso, conforme o comunicado.

Durante a cirurgia, a esposa dele, Francine Caroline, chegou a comentar sobre o procedimento nas redes sociais. Na ocasião, ela detalhou que o marido continuava na sala de cirurgia, conformes informações do portal CNN.

“O coração dele já está funcionando sozinho, com a nova válvula. Começaram o procedimento para fechar a cirurgia”, detalhou a companheira de João Carreiro, no fim da tarde dessa quarta-feira. Cerca de duas horas depois, ela fez outra postagem em que pedia orações para o cantor.

Antes do procedimento, ele chegou a publicar um vídeo em que brincou dizendo: “Se eu ‘empacotar’, não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha”.

Depois, o artista detalhou que precisaria passar um tempo longe das redes sociais e dos palcos para se recuperar da cirurgia.