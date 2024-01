Cantor Jads, da dupla com Jadson, é retirado de hotel após debochar de quarto nas redes; veja vídeo

O cantor Jads, dupla com do sertanejo Jadson, causou uma dor de cabeça para o dono de um hotel em São Francisco de Sales (MG). Em um vídeo divulgado no Instagram, o vocalista mostrou o quarto em que ele chamou de "cafofo" e uma cortina sem janela que cobria uma parede.

“E aí você vem aqui, logicamente, procurar a janela que não existe. Uma janela fake news”, declarou Jads em vídeo, que riu nas imagens.

Assista:

Jads, da dupla sertaneja com Jadson, debocha de hotel em MG pic.twitter.com/wBl9XfpBnr — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) January 3, 2024

Depois da repercussão do vídeo, o dono do estabelecimento, Edilton Gomes, convidou os cantores e equipe a se retirarem.

Ao G1, o empresário da dupla, Ninho, informou que "todos estão de férias e não irei incomodar os artistas, nosso produtor e equipe por causa de um vídeo simples descontraído, sem maldade alguma".

Quartos haviam sido aprovados por produção de sertanejos

Conforme o dono do hotel, antes da dupla se hospedar no hotel, fotos e vídeos do local foram enviados aos produtores, que haviam aprovado o espaço.

Quando os cantores chegaram, Jads solicitou outro quarto, que fosse longe de barulhos, e por isso foi levado para outra suíte. Foi então que o sertanejo fez o vídeo e postou nas redes sociais.

“Na hora que eu vi as críticas do Jads, pedi para eles se retirarem do hotel. A gente precisa, mas não podemos aguentar humilhação dos outros”.

Ainda conforme o dono da hospedagem, ele foi prejudicado financeiramente porque muitas pessoas que tinham reserva no hotel desistiram de comparecer após o vídeo do cantor.

Depois do show da dupla, Edilton pediu para que os sertanejos se retirassem do hotel. A Polícia Militar esteve no local e acompanhou a saída dos cantores.

Produção pediu quarto afastado

Ainda conforme Edilton explicou ao portal de notícias da TV Globo, o cantor foi colocado no quarto reclamado devido às exigências de um lugar mais afastado de barulhos. “Esse foi o quarto que ele preferiu, ele disse que estava top. Não entendi o motivo do vídeo já que ele ficou aqui até o momento do show, sem nenhuma reclamação”.

O dono do hotel contou ainda que o cantor prometeu a ele e à PM que iria se retratar no palco e em outro vídeo nas redes sociais, o que não aconteceu.