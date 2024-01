Cantor da banda Forró Saborear sofre acidente de carro na noite do Réveillon

O cantor Elson Barbosa, da banda Forró Saborear, sofreu um acidente de carro na madrugada do Réveillon, nessa segunda-feira (1º), em Teresina, Piauí. O artista não sofreu ferimentos graves, e inclusive fez stories no local do acidente nesta terça-feira (4) para atualizar os fãs, além de ter mostrado o processo de remoção do veículo do local, que ficou bem danificado, às margens de uma rodovia.

Ele sofreu apenas algumas escoriações no peito e nas pernas e uma queimadura do cinto de segurança durante o impacto da batida: "Ainda estou com muita dor, meu peito dói muito, mas o importante é que estou aqui e já agradeci demais a Deus por estar aqui contando a história".

Elson relatou que recebeu ajuda de pessoas que estavam na região, as quais ele chamou "anjos". Eles prestaram os primeiros socorros até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda nos stories, ele postou fotos do momento em que foi socorrido.

"Fui ao hospital, fiz todos os exames e não fraturei nada. Mas é uma experiência que eu não desejo para ninguém", relata o cantor de forró.

Banda se pronuncia

O Forró Saborear publicou nota de esclarecimento sobre o acidente e agradeceu as mensagens de paoio. "Expressamos nossa gratidão a Deus por este grande livramento".

Legenda: Banda de forró falou sobre o acidente nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram/@forrosaborearoficial

"Agradecemos a todos pelo apoio contínuo neste momento. Que a fé e a recuperação do cantor Elson Barbosa continuem sendo fortalecidas", diz a banda.