Belo usa relógio de mais de R$ 2 milhões para cantar no Réveillon de Copacabana

O cantor Belo usou um relógio de mais de R$ 2 milhões, da grife Richard Mille, para cantar no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, O acessório, conforme o Extra, é um dos mais caros e exclusivos do mundo.

O modelo escolhido por Belo foi o RM 011, na cor branca. O relógio do cantor custa R$ 2.039.182.

A marca Richard Mille é suíça, e conforme seu site, combina o que há de melhor em inovação técnica, em arquitetura e em relojoaria fina.

Ainda segundo o Extra, famosos como Neymar, Fausto Silva e Lewis Hamilton também tem no cofre um exemplar da grife.