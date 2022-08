Com leucemia, Susana Vieira é internada em CTI para tratar a Covid-19

A atriz Susana Vieira, que tem 79 anos, foi internada em um Centro de Terapia Intensiva (CTI) para tratar um quadro de Covid-19, na última terça-feira (2). De acordo com o jornal Extra, a paulista está em um leito do Hospital Copa Star, em Copacabana.

Conforme o jornal carioca, Susana apresenta um bom quadro de saúde, mas precisou de internação porque tem leucemia, e precisava de maior observação. A atriz não sabe quando vai ter alta.

Susana Vieira internada

"Estou bem. O Covid deixou sequelas no pulmão e precisei fazer um ciclo de medicação venosa, por isso estou internada. Como tenho leucemia, é protocolo a internação em CTI. Com a medicação e fisioterapia, em breve estarei em casa”, informou a atriz.

Susana completa 80 anos no próximo dia 23 de julho. O filho da atriz, Rodrigo Otavio Cardoso, chega ao Brasil neste fim de semana com o objetivo de comemorar o aniversário dela. Ele está em Ibiza trabalhando como DJ, na temporada do verão europeu.