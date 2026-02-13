Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

O Norde Vôlei está nos playoffs da Superliga B de vôlei masculino. A equipe cearense venceu o Sesc-MS, por 3 sets a 0, na quinta-feira (12), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Ao vencer a partida pela 10ª rodada, o Carcará garante vaga com três rodadas de antecedência para os do torneio, firmando sua posição na busca por um lugar na elite.

Com a vitória, o Carcará chegou aos 26 pontos conquistados em 10 jogos e igualou a pontuação do líder Montes Claros Vôlei/MG, ficando atrás nos critérios de desempate. Casos os líderes percam seu próximo duelo por 3 a 0 ou 3 a 1, que acontece nesta sexta-feira (13), contra o Brasília Vôlei, fora de casa, os cearenses assumem a liderança.

"Esperávamos uma partida difícil mesmo. Fomos muito bem no primeiro set, mas no segundo e terceiro eles equilibraram nosso saque e rodagem de bola. Mesmo assim, apesar do equilíbrio, foi um 3 a 0, e temos que comemorar isso. Não podemos da mole, esse jogo mostrou como a Superliga B é bem equilibrada, por isso temos que estar bem e entrar em todos os jogos como entramos no primeiro set", avaliou o ponteiro do Norde, Ygor Ceará.

Legenda: O Norde se classificou com 3 rodadas de antecedência Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei



O jogo



Enfrentando o penúltimo colocado na tabela, o técnico Marcelo Negrão encarou a partida com seriedade e colocou seu melhor time em quadra: Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros (ponteiro), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero), mas, mesmo diante da diferença na classificação, a partida foi mais complicada do que parecia.



No primeiro set, o Norde fez valer a sua qualidade técnica e logo disparou no placar. Na reta final do set, entraram o levantador Gabriel Galo e o oposto Breno Silva, que ajudaram a fechar o placar em 25 a 17. Já nos dois seguintes, o panorama foi bem diferente.



No segundo, os visitantes igualaram as ações e conduziram o set ponto a ponto, que foi decidido apenas nos pontos consecutivos, 29 a 27 para o time da casa. Já no terceiro, o Sesc MS Vôlei AECGV/MS voltou melhor e chegou a abrir dois pontos de vantagem. Foi quando Marcelo Negrão colocou Ygor Ceará no jogo. O ponteiro deu mais consistência na recepção e bloqueio, ajudando a virar o placar e fechar em 26 a 24 para o Norde Vôlei.



Próxima partida



O próximo desafio dos cearenses será o confronto direto contra o Montes Claros Vôlei/MG, em Minas Gerais. A partida que pode definir o líder da fase de classificação acontece no dia 21 de fevereiro, às 21h, no Ginásio Tancredo Neves.