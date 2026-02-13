Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

Carcará engatou quarta vitória seguida por 3 a 0 na competição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:04)
Jogada
Legenda: O Norde está nos playoffs na superliga B de Vôlei Masculino
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei

O Norde Vôlei está nos playoffs da Superliga B de vôlei masculino. A equipe cearense venceu o Sesc-MS, por 3 sets a 0,  na quinta-feira (12), no Ginásio Aécio de Borba, em Fortaleza. Ao vencer a partida pela 10ª rodada, o Carcará garante vaga com três rodadas de antecedência para os do torneio, firmando sua posição na busca por um lugar na elite.

Com a vitória, o Carcará chegou aos 26 pontos conquistados em 10 jogos e igualou a pontuação do líder Montes Claros Vôlei/MG, ficando atrás nos critérios de desempate. Casos os líderes percam seu próximo duelo por 3 a 0 ou 3 a 1, que acontece nesta sexta-feira (13), contra o Brasília Vôlei, fora de casa, os cearenses assumem a liderança. 

"Esperávamos uma partida difícil mesmo. Fomos muito bem no primeiro set, mas no segundo e terceiro eles equilibraram nosso saque e rodagem de bola. Mesmo assim, apesar do equilíbrio, foi um  3 a 0, e temos que comemorar isso. Não podemos da mole, esse jogo mostrou como a Superliga B é bem equilibrada, por isso temos que estar bem e entrar em todos os jogos como entramos no primeiro set", avaliou o ponteiro do Norde, Ygor Ceará.

 

Legenda: O Norde se classificou com 3 rodadas de antecedência
Foto: Stephan Eilert/Norde Vôlei


O jogo


Enfrentando o penúltimo colocado na tabela, o técnico Marcelo Negrão encarou a partida com seriedade e colocou seu melhor time em quadra: Rodrigo Ribeiro (levantador), Rafa Bairros (ponteiro), Matheus Paulo e Pablo Bertolo (centrais), Caio da Silva (oposto) e Bruno Bello (líbero), mas, mesmo diante da diferença na classificação, a partida foi mais complicada do que parecia.


No primeiro set, o Norde fez valer a sua qualidade técnica e logo disparou no placar. Na reta final do set, entraram o levantador Gabriel Galo e o oposto Breno Silva, que ajudaram a fechar o placar em 25 a 17. Já nos dois seguintes, o panorama foi bem diferente.


No segundo, os visitantes igualaram as ações e conduziram o set ponto a ponto, que foi decidido apenas nos pontos consecutivos, 29 a 27 para o time da casa. Já no terceiro, o Sesc MS Vôlei AECGV/MS voltou melhor e chegou a abrir dois pontos de vantagem. Foi quando Marcelo Negrão colocou Ygor Ceará no jogo. O ponteiro deu mais consistência na recepção e bloqueio, ajudando a virar o placar e fechar em 26 a 24 para o Norde Vôlei.


Próxima partida


O próximo desafio dos cearenses será o confronto direto contra o Montes Claros Vôlei/MG, em Minas Gerais. A partida que pode definir o líder da fase de classificação acontece no dia 21 de fevereiro, às 21h, no Ginásio Tancredo Neves.

Assuntos Relacionados

Jogada

Norde Vôlei vence Sesc-MS garante vaga nos playoffs da Superliga B 25/26

Carcará engatou quarta vitória seguida por 3 a 0 na competição

Redação Há 1 hora
jogador

Jogada

Gabriel Fuentes celebra chegada ao Fortaleza: 'Deixar o clube no alto'

Jogador de 29 anos poderá estrear já no Campeonato Cearense

Crisneive Silveira Há 2 horas
Lezcano em ação pelo Fluminense

Jogada

Fortaleza acerta contratação de meia Rubén Lezcano, do Fluminense

O atleta paraguaio chega por empréstimo para a disputa da Série B

Alexandre Mota e Brenno Rebouças 13 de Fevereiro de 2026
jogador

Jogada

Chris Paul se despede da NBA e anuncia aposentadoria aos 40 anos

Jogador atuou no esporte por 21 anos

Redação 13 de Fevereiro de 2026
Atleta em ação pelo vôlei feminino do Ceará

Jogada

Ceará encerra atividades do vôlei feminino e do futsal no final do ano

Decisão é motivada para queda financeira com o rebaixamento à Série B

Redação 13 de Fevereiro de 2026
Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do centroavante GB; veja detalhes

Centroavante de 21 anos chega do Vasco por empréstimo com opção de compra

Daniel Farias 13 de Fevereiro de 2026