Moisés se despede do Fortaleza em tom emocionado: 'Vivi algo especial'

Moisés se despediu do Fortaleza. Em texto publicado nas redes sociais nesta quarta-feira (11), o jogador relembrou o tempo vestindo a camisa Tricolor e destacou o próprio crescimento como atleta no clube. O atacante de 29 anos acertou com o Santos e vai em definitivo para o Peixe. Esta foi a segunda passagem dele pelo Tricolor de Aço.

Na postagem, ele agradece o carinho da torcida, o apoio dos jogadores, da diretoria, além dos profissionais que participaram da rotina dele no clube. Ao todo, Moisés deixou o Leão do Pici com 174 partidas disputadas (2022-2023/204-2026), somando 42 gols e 17 assistências.

Pelo clube cearense, o atacante conquistou duas Copas do Nordeste (2022 e 2024) e dois Campeonatos Cearenses (2022 e 2023), sendo a venda mais cara da história do Futebol Cearense e maior compra do Fortaleza.

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.

CONFIRA A DESPEDIDA DO MOISÉS:

"Foram 3 anos e meio e duas passagens que marcaram a minha vida! Cheguei com sonhos e saio com a certeza de que vivi algo especial. Cresci como atleta, amadureci como homem e tive o privilégio de vestir essa camisa em momentos que jamais vou esquecer.

Foram batalhas, conquistas, noites inesquecíveis e muito aprendizado. Cada treino, cada jogo e cada desafio me ajudaram a evoluir e a me tornar mais forte.

Ao Fortaleza, aos companheiros, à comissão, aos funcionários do clube que sempre me receberam tão bem, e principalmente à torcida… Minha eterna gratidão. Vocês fizeram tudo valer a pena. Obrigado por tudo."