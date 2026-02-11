Santos anuncia Moisés, ex-Fortaleza: 'Podem esperar de mim máxima dedicação possível'

O Santos anunciou oficialmente o atacante Moisés, ex-Fortaleza. O atacante de 29 anos chega em definitivo após assinar contrato válido por três anos com o Peixe.

Moisés já falou como jogador do time paulista.

"Sabemos do tamanho que tem essa camisa do Santos FC, um clube gigante. Muito feliz de estar aqui, de estar representando esse escudo muito grande. Espero poder retribuir todo o carinho que eu recebi com gols, assistências e podendo ajudar o clube. Podem esperar de mim a máxima dedicação possível para, junto com meus companheiros, buscar coisas grandes para os Santos FC!".

A nova contratação do Peixão conversou com a Santos TV em sua chegada. Fala, Moisés! 🗣️ pic.twitter.com/PHs0AkT4at — Santos FC (@SantosFC) February 11, 2026

Com Vojvoda

O atacante volta a trabalhar com Vojvoda, que o treinou no Fortaleza. O Santos reforçou o setor de ataque em 2026, com as chegadas de Rony (ex-Palmeiras e Atlético-MG) e Gabigol (ex-Flamengo e Cruzeiro).