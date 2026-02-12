Diário do Nordeste
Palmeiras aciona Fortaleza na CBF por dívida milionária referente a transferência de Gustavo Mancha

Além disso, o Verdão ainda recebeu a 1ª parcela referente ao repasse pela venda de Breno Lopes ao Coritiba

Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 13:20)
Legenda: Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão
Foto: Baggio Rodrigues/FEC

O Palmeiras decidiu recorrer à Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF, para cobrar valores em aberto por negociações envolvendo o Fortaleza. A principal pendência está ligada à venda do zagueiro Gustavo Mancha, além de outras quantias relacionadas a transferências anteriores entre os clubes. 

Segundo as informações publicadas pela ESPN, o Verdão entende que tem direito a receber parte do valor da transferência de Gustavo Mancha para o Olympiacos, da Grécia. O defensor foi formado nas categorias de base do clube paulista, que manteve percentual econômico quando o atleta deixou o Palmeiras para atuar no Fortaleza. A venda de Mancha para o time grego foi fechada por 4,5 milhões de euros (R$ 28,3 milhões, na cotação da época), e o Alviverde, clube que revelou o atleta, tinha direito a 30% do montante. A alegação do Palmeiras para acionar o time cearense seria o não repasse de 225 mil euros (cerca de R$ 1,4 milhão). 

Quando a negociação para o Olympiacos foi selada, o acordo era que o Laion repassaria ao Palmeiras as duas primeiras parcelas do valor a que o clube paulista tinha direito ainda em setembro.

O clube alviverde afirma que tentou resolver a situação de forma amigável, incluindo notificações e propostas de parcelamento, mas não obteve retorno considerado satisfatório. Por isso, a diretoria optou por levar o caso à CNRD, órgão responsável por mediar disputas contratuais no futebol brasileiro. 

Valores milionários

A cobrança envolve valores milionários. Além da parcela referente à venda do zagueiro, o Palmeiras também aguarda outros pagamentos ligados a negociações anteriores entre as equipes, elevando o montante total da dívida reivindicada pelo clube paulista. O Verdão não recebeu a primeira parcela referente ao repasse pela venda de Breno Lopes do Fortaleza para o Coritiba.

Agora, a disputa deve seguir no âmbito jurídico-desportivo, enquanto Palmeiras e Fortaleza mantêm a divergência sobre os valores e prazos de pagamento relacionados às transações envolvendo o jogador. 

