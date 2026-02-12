Diário do Nordeste
Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando; veja detalhes

Atacante de 29 anos chega em definitivo no Leão e já iniciou atividades no CT

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou oficialmente a contratação do atacante Luiz Fernando. O jogador de 29 anos, que pertencia ao Athletico-PR, assinou com o Leão do Pici em definitivo, com contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano.

Luiz Fernando tem 29 anos e pertence ao Athletico-PR desde a temporada 2025, quando disputou 53 jogos, somando 13 gols e seis assistências. Em 2026, ele soma quatro jogos disputados pelo Furacão, com duas assistências. Ele tem contrato até junho de 2026.

Anteriormente, Luiz Fernando defendeu outras equipes do futebol brasileiro, como o Atlético-GO, o Botafogo e o Grêmio. Seu momento de maior destaque foi entre as temporadas 2023 e 2024, no Atlético-GO, quando somou 40 em duas temporadas.

Quando recebi a proposta do Fortaleza, fiquei muito feliz. Já tinha vontade de jogar aqui, vim treinar algumas vezes no Pici e falei: "Rapaz, um dia vou jogar aqui". E está acontecendo, graças a Deus. Então, espero fazer um grande ano, performa o meu melhor para poder ajudar o Leão a voltar ao seu devido lugar.
Luiz Fernando
Reforço do Fortaleza

FICHA TÉCNICA | LUIZ FERNANDO

  • Nome: Luiz Fernando Moraes dos Santos
  • Data de nascimento: 16/10/1996 - 29 anos
  • Naturalidade: Tocantinópolis (TO)
  • Posição: Atacante
  • Clubes: Atlético-GO, Botafogo-RJ, Grêmio-RS, Athletico-PR e Fortaleza.
