Rodada ruim: Fortaleza cai para a vice-lanterna e Ceará fica apenas 4 pontos do Z4
29ª rodada da Série A foi ruim para Vozão e Leão
A 29ª rodada da Série A foi ruim para Ceará e Fortaleza. Além de perderem seus jogos, viram seus adversários diretos vencerem nesta segunda-feira (20) e deixarem seus objetivos mais difíceis.
Mais cedo, o Juventude venceu o Bragantino por 1x0, ultrapassando o Fortaleza, o deixando na vice-lanterna. O time gaúcho chegou aos 26 pontos, deixando o Leão com 24.
Mais tarde, o Vitória venceu o Santos por 1x0 na Vila Belmiro, ligando o sinal de alerta no Ceará, já que a distância do clube para o Z4 diminuiu para apenas 4 pontos.
O Vitória, que igualou a pontuação do 1º time fora do Z4 - o Santos - e também abriu 7 pontos para o Fortaleza.
O Santos se mantém em 16º com 31. Assim, a distância do Fortaleza para sair do Z4 está em 7 pontos.
Classificação da parte debaixo da tabela
Como fica a luta contra o rebaixamento?
Analisando a classificação, do Bragantino, 10º colocado, com 36 pontos até o Fortaleza, 19º com 24, todos ainda lutam pela permanência. O Sport, com 17, está praticamente rebaixado, já que está 14 pontos de sair do Z4.
O Bragantino entra nessa luta por estar 5 pontos do Z4. Assim, são 9 clubes na luta e as 9 rodadas finais serão emocionantes e tensas na disputa.
Jogos da 30ª rodada que interessam na luta contra o Z4
Atlético-MG x Ceará
Vitória x Corinthians
Fluminense x Internacional
Fortaleza x Flamengo
Botafogo x Santos
Grêmio x Juventude
Bragantino x Vasco