Rodada ruim: Fortaleza cai para a vice-lanterna e Ceará fica apenas 4 pontos do Z4

A 29ª rodada da Série A foi ruim para Ceará e Fortaleza. Além de perderem seus jogos, viram seus adversários diretos vencerem nesta segunda-feira (20) e deixarem seus objetivos mais difíceis.

Mais cedo, o Juventude venceu o Bragantino por 1x0, ultrapassando o Fortaleza, o deixando na vice-lanterna. O time gaúcho chegou aos 26 pontos, deixando o Leão com 24.

Mais tarde, o Vitória venceu o Santos por 1x0 na Vila Belmiro, ligando o sinal de alerta no Ceará, já que a distância do clube para o Z4 diminuiu para apenas 4 pontos.

O Vitória, que igualou a pontuação do 1º time fora do Z4 - o Santos - e também abriu 7 pontos para o Fortaleza.

O Santos se mantém em 16º com 31. Assim, a distância do Fortaleza para sair do Z4 está em 7 pontos.

Classificação da parte debaixo da tabela

Legenda: Como fica a classificação após a 29ª rodada da Série A Foto: Reprodução / srgoool

Como fica a luta contra o rebaixamento?

Analisando a classificação, do Bragantino, 10º colocado, com 36 pontos até o Fortaleza, 19º com 24, todos ainda lutam pela permanência. O Sport, com 17, está praticamente rebaixado, já que está 14 pontos de sair do Z4.

O Bragantino entra nessa luta por estar 5 pontos do Z4. Assim, são 9 clubes na luta e as 9 rodadas finais serão emocionantes e tensas na disputa.

Jogos da 30ª rodada que interessam na luta contra o Z4

Atlético-MG x Ceará

Vitória x Corinthians

Fluminense x Internacional

Fortaleza x Flamengo

Botafogo x Santos

Grêmio x Juventude

Bragantino x Vasco