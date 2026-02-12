Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Legenda: Eric Garcia, do Barcelona, e Alex Baena, do Atlético de Madrid
Foto: Lluis GENE / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (12)

CAMPEONATO SAUDITA

  • 12h45 | Damac x Al Taawoun | Canal GOAT
  • 14h30 | Al Qadsiah x Neom | Canal GOAT

CHAMPIONS LEAGUE FEMININA

  • 14h45 | Wolfsburg (F) x Juventus (F) | ESPN 4 e Disney+
  • 17h | Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO CANDANGO

  • 16h | Aruc x Samambaia | Metrópoles Esportes

COPA DA BÉLGICA

  • 16h30 | Royal Antuérpia x Anderlecht | DAZN

CAMPEONATO INGLÊS

  • 17h | Brentford x Arsenal | ESPN e Disney+

COPA DO REI

  • 17h | Atlético de Madrid x Barcelona | ESPN 2 e Disney+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO

  • 17h | Retrô x Sport | Canal GOAT e TV FPF Betnacional

BRASILEIRÃO

  • 19h | Athletico-PR x Santos | Sportv e Premiere
  • 19h30 | Fluminense x Botafogo | Record, CazéTV e Premiere
  • 20h | Corinthians x RB Bragantino | Premiere
  • 21h30 | Internacional x Palmeiras | Prime Video

CAMPEONATO PARAENSE

  • 19h30 | Castanhal x Remo | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)

CAMPEONATO CATARINENSE

  • 19h30 | Concórdia x Criciúma | SportyNet (TV e YouTube)

CAMPEONATO AMAZONENSE

  • 21h | Amazonas x Itacotiara | N Sports

BRASILEIRÃO FEMININO

  • 21h | Mixto (F) x Flamengo (F) | TV Brasil

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 21h15 | Argentinos Juniors x River Plate | ESPN 2 e Disney+

PRÉ-LIBERTADORES

  • 21h30 | Universidad Católica-EQU x Juventud | Paramount+

CONCACAF CHAMPIONS CUP

  • 22h | Cruz Azul x Vancouver FC | Disney+
