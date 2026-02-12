Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026
A agenda dos jogos de hoje na TV desta quinta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (12)
CAMPEONATO SAUDITA
- 12h45 | Damac x Al Taawoun | Canal GOAT
- 14h30 | Al Qadsiah x Neom | Canal GOAT
CHAMPIONS LEAGUE FEMININA
- 14h45 | Wolfsburg (F) x Juventus (F) | ESPN 4 e Disney+
- 17h | Atlético de Madrid (F) x Manchester United (F) | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO CANDANGO
- 16h | Aruc x Samambaia | Metrópoles Esportes
COPA DA BÉLGICA
- 16h30 | Royal Antuérpia x Anderlecht | DAZN
CAMPEONATO INGLÊS
- 17h | Brentford x Arsenal | ESPN e Disney+
COPA DO REI
- 17h | Atlético de Madrid x Barcelona | ESPN 2 e Disney+
CAMPEONATO PERNAMBUCANO
- 17h | Retrô x Sport | Canal GOAT e TV FPF Betnacional
BRASILEIRÃO
- 19h | Athletico-PR x Santos | Sportv e Premiere
- 19h30 | Fluminense x Botafogo | Record, CazéTV e Premiere
- 20h | Corinthians x RB Bragantino | Premiere
- 21h30 | Internacional x Palmeiras | Prime Video
CAMPEONATO PARAENSE
- 19h30 | Castanhal x Remo | Canal do Benja, TV Cultura do Pará e Esporte Na Cultura (YouTube)
CAMPEONATO CATARINENSE
- 19h30 | Concórdia x Criciúma | SportyNet (TV e YouTube)
CAMPEONATO AMAZONENSE
- 21h | Amazonas x Itacotiara | N Sports
BRASILEIRÃO FEMININO
- 21h | Mixto (F) x Flamengo (F) | TV Brasil
CAMPEONATO ARGENTINO
- 21h15 | Argentinos Juniors x River Plate | ESPN 2 e Disney+
PRÉ-LIBERTADORES
- 21h30 | Universidad Católica-EQU x Juventud | Paramount+
CONCACAF CHAMPIONS CUP
- 22h | Cruz Azul x Vancouver FC | Disney+
