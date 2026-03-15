Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (15)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, 15 de março de 2026

Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:50)
Legenda: Muitos jogos do Brasileirão movimentam o domingo.
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O domingão está recheado de muito futebol. Além de grandes jogos na Série A do Brasileiro, os campeonatos Alemão, Italiano e Espanhol também movimento o dia. Confira a agenda e jogos e onde assistir.

JOGOS DE HOJE, DOMINGO (15)

Brasileirão

  • 16h - Fluminense x Athletico/PR - TV Globo e Premiere
  • 16h - Santos x Corinthians — TV Globo, Premiere e ge tv
  • 16h - Internacional x Bahia — TV Globo e Premiere
  • 18h30 - Coritiba x Remo — Premiere
  • 18h30 - Palmeiras x Mirassol — sportv, sportv4K e Premiere
  • 20h30 - Cruzeiro x Vasco — Record, R7.com, Recordplay, CazéTV, Premiere e Charla no Premiere
  • 20h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo — Premiere

Campeonato Goiano

  • 16h — Goiás x Atlético/GO — TV Brasil Central e Canal GOAT

Campeonato Inglês

  • 11h - Nottingham Forest x Fulham - Disney+
  • 11h - Manchester United x Aston Villa - Disney+
  • 11h - Crystal Palace x Leeds United - ESPN 4 e Disney+
  • 13h30 — Liverpool x Tottenham - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol 

  • 10h — Mallorca x Espanyol — Disney+
  • 12h15 — Barcelona x Sevilla — ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 — Betis x Celta — Disney+
  • 17h — Real Sociedad x Osasuna — Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 — Werder Bremen x Mainz — OneFootball
  • 13h30 — Freiburg x Union Berlin — RedeTV!, Canal GOAT e OneFootball
  • 15h30 —Stuttgart x RB Leipzig — CazéTV e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 8h30 — Hellas Verona x Genoa — Disney+
  • 11h — Sassuolo x Bologna — Disney+
  • 11h — Pisa x Cagliari — Disney+
  • 14h — Como x Roma — Xsports e Disney+
  • 16h45 — Lazio x Milan — Disney+
Fortaleza celebra 47º título do Cearense com torcedores em carreata; veja imagens

Tricolor superou o Ceará nos pênaltis e ergueu mais uma taça da competição

Crisneive Silveira Há 31 minutos
Ceará intensifica atividades físicas e táticas antes de enfrentar o São Bernardo

Alvinegro embarca nesta segunda-feira

Crisneive Silveira Há 1 hora
Goleiro Bruno é considerado foragido após Justiça revogar liberdade condicional

Goleiro cumpre pena pelo assassinato de Eliza Samudio.

Redação 15 de Março de 2026
Ceará estreia com derrota para o Itabirito na Série A2 do Brasileirão Feminino

Meninas do Vozão voltam a jogar no sábado, diante do Paysandu

Crisneive Silveira 15 de Março de 2026
Redação 15 de Março de 2026
Sousa x Botafogo-PB na final do Campeonato Paraibano: onde assistir, horário e escalações

A decisão do Estadual será disputada em jogos de ida e volta

Redação 15 de Março de 2026