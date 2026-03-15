Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (15)
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 09:50)
O domingão está recheado de muito futebol. Além de grandes jogos na Série A do Brasileiro, os campeonatos Alemão, Italiano e Espanhol também movimento o dia. Confira a agenda e jogos e onde assistir.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (15)
Brasileirão
- 16h - Fluminense x Athletico/PR - TV Globo e Premiere
- 16h - Santos x Corinthians — TV Globo, Premiere e ge tv
- 16h - Internacional x Bahia — TV Globo e Premiere
- 18h30 - Coritiba x Remo — Premiere
- 18h30 - Palmeiras x Mirassol — sportv, sportv4K e Premiere
- 20h30 - Cruzeiro x Vasco — Record, R7.com, Recordplay, CazéTV, Premiere e Charla no Premiere
- 20h30 - Red Bull Bragantino x São Paulo — Premiere
Campeonato Goiano
- 16h — Goiás x Atlético/GO — TV Brasil Central e Canal GOAT
Campeonato Inglês
- 11h - Nottingham Forest x Fulham - Disney+
- 11h - Manchester United x Aston Villa - Disney+
- 11h - Crystal Palace x Leeds United - ESPN 4 e Disney+
- 13h30 — Liverpool x Tottenham - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h — Mallorca x Espanyol — Disney+
- 12h15 — Barcelona x Sevilla — ESPN 2 e Disney+
- 14h30 — Betis x Celta — Disney+
- 17h — Real Sociedad x Osasuna — Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 — Werder Bremen x Mainz — OneFootball
- 13h30 — Freiburg x Union Berlin — RedeTV!, Canal GOAT e OneFootball
- 15h30 —Stuttgart x RB Leipzig — CazéTV e OneFootball
Campeonato Italiano
- 8h30 — Hellas Verona x Genoa — Disney+
- 11h — Sassuolo x Bologna — Disney+
- 11h — Pisa x Cagliari — Disney+
- 14h — Como x Roma — Xsports e Disney+
- 16h45 — Lazio x Milan — Disney+
