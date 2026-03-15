Fortaleza celebra 47º título do Cearense com torcedores em carreata; veja imagens

Fez sol, choveu, mas lá estava a torcida do Fortaleza para celebrar o 47º título do Campeonato Cearense com uma carreata. Os tricolores invadiram as ruas da capital cearense, neste domingo (15), para comemorar o lugar mais alto do pódio após vencer o Ceará nos pênaltis.

A carreata saiu da Arena Castelão, onde ocorreu a partida decisiva na semana passada, passou pelas ruas Silas Munguba, Senador Fernandes Távora até terminar na sede do clube, no Pici.

Na Praça Ney Rebouças, o presidente Rolim Machado hasteou a bandeira do clube. Os torcedores também puderam interagir com os mascotes Juba e Stella. Além disso, houve exposição da taça e os torcedores puderam fazer aquele registro e muita música.

O Fortaleza voltou a vencer o Campeonato Cearense após dois anos. Sob comando do técnico Thiago Carpini, a equipe voltou a subir ao lugar mais alto do pódio.

O Tricolor volta a campo nesta terça-feira (17), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Jânio Morais. O duelo é válido pela quarta rodada da Copa do Brasil.

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Legenda: Torcida do Fortaleza celebra título do Cearense. Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza EC

Legenda: Fortaleza conquistou o 47º título do Cearense. Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza EC

Legenda: Torcedores do Fortaleza na Praça Ney Rebouças, no Pici. Foto: Baggio Rodrigues/Fortaleza EC

Legenda: Rolim Machado, presidente do Fortaleza. Foto: Baggio Rodrigues / Fortaleza EC