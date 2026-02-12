Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Técnico do Vasco explica escalação de GB mesmo com negociações com o Fortaleza

O jovem atacante atuou por 13 minutos na derrota para o Bahia

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 10:12)
Jogada
Legenda: O jovem atacante GB faz parte do elenco principal do Vasco
Foto: Matheus Lima / Vasco

Em processo de negociação com o Fortaleza, o atacante GB foi utilizado pelo Vasco na derrota para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), em São Januário, pela Série A do Brasileiro. O atleta de 21 anos deixou o banco no 2º tempo e atuou por 13 minutos. Em coletiva, o técnico Fernando Diniz explicou a escolha pelo jovem, apesar do acerto com o clube cearense.

"Tinha o interesse do Fortaleza, mas não tinha nada acertado até esse jogo, nada documentado. E era um jogo que pediu participação dele, o jogo se ofereceu, na minha visão, para a entrada do GB, como foi o jogo do Botafogo, do Vitória-BA, que ele entrou aqui e fez gol da vitória no ano passado. Então a gente aproveitou que ele tava aqui e, como não tinha nada documentado, era uma opção para o jogo, e a gente aproveitou para colocá-lo".
Fernando Diniz
Técnico do Vasco

O Diário do Nordeste apurou que a equipe leonina manteve contato com a gestão cruz-maltina sobre a situação. As partes já alinharam o empréstimo do centroavante até o fim da temporada de 2026, sendo mais um reforço do Leão para a Série B. Natural do Rio de Janeiro, acumula seis jogos no ano.

A utilização do atleta foi condicionada pelo intervalo curto de treinamento do centroavante argentino Claudio Spinelli, recém-chegado no elenco. Comprado por US$ 2 milhões (próximo de R$ 10,5 milhões) junto ao Independiente Del Valle-EQU, o estrageiro estreou na última partida, quando jogou por 26 minutos.

Assuntos Relacionados
GB é uma das revelações do elenco do Vasco

Jogada

Técnico do Vasco explica escalação de GB mesmo com negociações com o Fortaleza

O jovem atacante atuou por 13 minutos na derrota para o Bahia

Alexandre Mota Há 43 minutos
Foto do momento em que torcedores invadem gramado para agredir jogadores durante jogo no Maranhão

Jogada

Torcedores invadem gramado e agridem jogadores durante jogo no Maranhão; veja vídeos

Jogo entre Moto Club e IAPE precisou ser encerrado por falta de condições de segurança

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Giuliano Simeone, do Atlético de Madrid, e Alex Balde, do Barcelona

Jogada

Atlético de Madrid x Barcelona na Copa do Rei: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nas semifinais da competição em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de jogadores de Portugal, atual campeão da Uefa Nations League, na edição 2024/25

Jogada

Sorteio Uefa Nations League 2026/27: veja horário, onde assistir, seleções e potes

54 seleções europeias disputarão mais uma edição da Liga das Nações da Uefa

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Dillon Brooks, do Phoenix Suns, e Jared McCain, do Oklahoma City Thunder, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Eric Garcia, do Barcelona, e Alex Baena, do Atlético de Madrid

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 12 de fevereiro de 2026

Daniel Farias Há 2 horas