Técnico do Vasco explica escalação de GB mesmo com negociações com o Fortaleza

Em processo de negociação com o Fortaleza, o atacante GB foi utilizado pelo Vasco na derrota para o Bahia por 1 a 0, nesta quarta-feira (11), em São Januário, pela Série A do Brasileiro. O atleta de 21 anos deixou o banco no 2º tempo e atuou por 13 minutos. Em coletiva, o técnico Fernando Diniz explicou a escolha pelo jovem, apesar do acerto com o clube cearense.

"Tinha o interesse do Fortaleza, mas não tinha nada acertado até esse jogo, nada documentado. E era um jogo que pediu participação dele, o jogo se ofereceu, na minha visão, para a entrada do GB, como foi o jogo do Botafogo, do Vitória-BA, que ele entrou aqui e fez gol da vitória no ano passado. Então a gente aproveitou que ele tava aqui e, como não tinha nada documentado, era uma opção para o jogo, e a gente aproveitou para colocá-lo". Fernando Diniz Técnico do Vasco

O Diário do Nordeste apurou que a equipe leonina manteve contato com a gestão cruz-maltina sobre a situação. As partes já alinharam o empréstimo do centroavante até o fim da temporada de 2026, sendo mais um reforço do Leão para a Série B. Natural do Rio de Janeiro, acumula seis jogos no ano.

A utilização do atleta foi condicionada pelo intervalo curto de treinamento do centroavante argentino Claudio Spinelli, recém-chegado no elenco. Comprado por US$ 2 milhões (próximo de R$ 10,5 milhões) junto ao Independiente Del Valle-EQU, o estrageiro estreou na última partida, quando jogou por 26 minutos.