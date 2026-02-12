Ele fica! Ceará renova com Luiz Otávio por mais um ano

A renovação de Luiz Otávio saiu no BID nesta quinta-feira (11), confirmando a extensão de contrato do zagueiro por mais uma temporada. O ídolo alvinegro, que soma 305 partidas oficiais pelo clube, defenderá o Vozão até o fim de 2026. O atleta de 37 anos se recuperou de lesão e vem agradando o treinador Mozart.

No Vovô desde 2017, Luiz Otávio vai para a 10ª temporada no Alvinegro. Desde então, o atleta conquistou quatro Campeonatos Cearenses (2017, 2018, 2024 e 2025) e duas Copa do Nordeste (2020 e 2023). A última partida dele, antes da lesão, foi no dia 12 de outubro de 2024, na Série B, contra a Ponte Preta.

Legenda: Luiz Otávio, ídolo alvinegro, tem 305 partidas oficiais pelo Vovô até o momento Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Ao Jogada 1°Tempo, o presidente João Paulo Silva explicou o motivo da renovação com o zagueiro. Com uma sequência de lesões e sem atuar, Luiz Otávio desempenha um trabalho de liderança e fez acordo financeiro com o Vovô após a queda de 2022.

"O Luiz, a gente tem que analisar não só a gratidão, mas no momento de dificuldade em 2023, quando caiu em 2022, na transição de presidente (com a saída do Robinson de Castro), fui conversar com o Luiz. Não falei em redução de salário, isso não existe, mas perguntei quanto é que ele precisava ganhar, e a diferença eu ia jogar em uma conta corrente para pagar depois, em um momento que o Ceará tivesse condições, e ele topou.", revelou o mandatário alvinegro sobre Luiz Otávio.

O Ceará volta a campo no domingo (15), quando enfrenta o Floresta no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. O duelo será às 16h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.