Presidente do Ceará explica renovação com Luiz Otávio: 'ele me ajudou'

O Ceará acertou as últimas pendências e fechou a renovação do zagueiro Luiz Otávio, que assina agora um novo contrato até o fim de 2026. Ídolo incontestável, identificado com o torcedor e que atua no clube desde 2017, o atleta avança agora para a 10º temporada consecutivas em Porangabuçu. Durante entrevista ao Jogada 1º Tempo, nesta terça-feira (10), o presidente alvinegro João Paulo Silva explicou a renovação com o atleta de 37 anos.

"A gente está resolvendo isso nessa semana, o Luiz vai ter o contrato renovado até o final da temporada de 2026. Está treinando, o Mozart está gostando muito da liderança que ele tem (no elenco). Infelizmente, teve essas lesões nos últimos dois anos, mas tenho certeza que, pela vontade, qualidade e pelo que ele representa ao Ceará, ele vai nos ajudar bastante em 2026", explicou o dirigente.

Além do quesito técnico, João Paulo também revelou um episódio de bastidor envolvendo o capitão alvinegro. Em 2023, logo após o rebaixamento à Série B de 2022, quando o clube tinha dificuldades financeiras, Luiz Otávio fez um acordo financeira com a atual gestão e admtiu o recebimendo de uma parte do salário para aliviar os cofres da equipe naquele momento. O presidente reforçou que esse tipo de postura também é bem avaliado para essa decisão.

"O Luiz, a gente tem que analisar não só a gratidão, mas no momento de dificuldade em 2023, quando caiu em 2022, na transição de presidente (com a saída do Robinson de Castro), fui conversar com o Luiz. Não falei em redução de salário, isso não existe, mas perguntei quanto é que ele precisava ganhar, e a diferença eu ia jogar em uma conta corrente para pagar depois, em um momento que o Ceará tivesse condições, e ele topou. Então ele me ajudou em um momento que precisava. Tem uma identidade gigante. Sei que está com idade avançada, vem de dois anos sem jogar, mas é um atleta que vai ajudar em campo e fora também, pois passa aos atletas o que representa o clube, a importância, por tudo que representa essa insituição". João Paulo Silva Presidente do Ceará

Formação do elenco

Nas últimas semanas, Luiz Otávio participou dos treinos com o grupo profissional e foi testando também pela nova comissão, recebendo o aval de Mozart, que conversou diretamente com presidente João Paulo Silva sobre a continuidade no time. Assim, integra o setor que tem mais seis opções: Éder, Pedro Gilmar, Gabriel Rocha, Boateng, Julio César e Ronald Carvalho.

Deste modo, o defensor é mais um na briga por espaço. Com a postura mais coletiva, o atleta também reconhece que o peso histórico não é um fator que impacte na disputa, se inserindo então na metodologia de trabalho e na rotina das atividades da equipe.

Internamente, a resiliência do zagueiro é tida como muito positiva, visto que atravessou uma batalha pessoal para voltar a jogar. A última vez que entrou em campo foi no dia 12 de outubro de 2024, na vitória contra a Ponte Preta por 1 a 0, na Arena Castelão, pela Série B.

Entre 2023 e 2024, o zagueiro sofreu lesões sérias, como a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA), o que o tirou de ação por praticamente dois anos. No período, seguiu o processo de recuperação, com muita intensidade, sonhando em retornar aos gramados.

Números de Luiz Otávio no Ceará

Temporadas: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026.

Jogos: 305

Gols: 12

Assistências: 4

Títulos: Campeonato Cearense (2017, 2018, 2024 e 2025) e Copa do Nordeste (2020 e 2023).