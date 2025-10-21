A nova linha de 'corte' para evitar a queda e os 27 confrontos diretos até o fim da Série A

O encerramento da 29ª rodada da Série A redefiniu a disputa contra o rebaixamento. O crescimento do Vitória, 17º colocado, chegando aos 31 pontos em 29 jogos, colocou um 'bolo' de clubes sob risco: do Bragantino, 10º colocado, com 36 pontos, para baixo - o Ceará está em 13º com 35 - até o Fortaleza, 19º com 24 pontos, estão nessa luta. Só o Sport, 20º com 17 pontos já virtualmente rebaixado, estando 14 de sair do Z4.

Legenda: Os resultados da 29ª rodada acirraram a luta contra o rebaixamento, colocando 10 clubes sob risco de queda Foto: Arte Jogada / SVM

Vale lembrar que alguns clubes na disputa tem um jogo a menos: Ceará, Internacional, Atlético/MG, Santos, Fortaleza e Sport.

Linha de corte de 41 pontos

E ao fim da 29º rodada, uma nova linha de corte se estabeleceu para a permanência, com a derrota do Santos e o crescimento do Vitória. Com 35% de aproveitamento, o Vitória tem uma projeção de pontos de 40 até o fim da Série A. Assim, para escapar do rebaixamento a linha de corte hoje é de 41.

Legenda: O Vitória venceu o Santos e esquentou a luta contra o rebaixamento Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Mas essa linha de corte é medida rodada a rodada, de acordo com o aproveitamento de momento do 17º colocado. A média histórica para a permanência é de 43 pontos. Os 45 pontos 'mágicos' são apenas uma pontuação de segurança.

E com 11 clubes na luta, o que não vão faltar são confrontos diretos na luta contra o rebaixamento até a 38º rodada. Os jogos com o Sport ainda serão considerados confrontos diretos pelo clube ainda não estar rebaixado matematicamente.

Claro que a medida que as rodadas forem passando, alguns times podem sair da briga pela queda se pontuarem bem, e outros entrarem na briga, com o 9º colocado, o São Paulo, que tem 38, e só venceu dois dos últimos 8 jogos na Série A.

Assim, na reta final alguns jogos até podem deixar de serem confrontos diretos, mas a preço de hoje são.

Os confrontos diretos são importantes, já que é garantia de uns tirarem pontos dos outros, deixando a disputa mais ferrenha.

Serão 27 confrontos diretos. O Ceará tem 4, incluindo um Clássico-Rei contra o Fortaleza no dia pela 32ª rodada, no dia 6 de novembro.

O Fortaleza terá 6 confrontos diretos, incluindo um jogo atrasado contra o Atlético/MG e também o Clássico-Rei.

Confrontos diretos

30º Rodada

Atlético-MG x Ceará

Vitória x Corinthians

Grêmio x Juventude

31ª Rodada

Santos x Fortaleza

Corinthians x Grêmio

Internacional x Atlético-MG

32ª Rodada

Bragantino x Corinthians

Vitória x Internacional

Ceará x Fortaleza

Sport x Juventude



33ª Rodada

Corinthians x Ceará

Fortaleza x Grêmio

Sport x Atlético-MG

34ª Rodada

Bragantino x Vitória

Ceará x Internacional

35ª Rodada

Internacional x Santos

Fortaleza x Atlético-MG

Sport x Vitória

36ª Rodada

Santos x Sport

Bragantino x Fortaleza

37ª Rodada

Bragantino x Atlético-MG

Fortaleza x Corinthians

Juventude x Santos

38ª Rodada

Corinthians x Juventude

Internacional x Bragantino

Sport x Grêmio

16ª Rodada (Jogo atrasado)

Atlético-MG x Fortaleza