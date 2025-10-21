Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza x Flamengo tem ingressos a partir R$ 10 para torcida tricolor e R$ 250 para flamenguistas

Equipes se enfrentam no sábado (25), pelo Brasileirão, na Arena Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 14:41)
Jogada
Legenda: Torcida do Fortaleza na Arena Castelão
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza divulgou na tarde desta terça-feira (21), os valores para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão. O clube anunciou que o jogo terá valores promocionais de ingressos. Os tricolores vão poder adquirir bilhetes com valores a partir de R$10. A venda terá início nesta quarta-feira (22). O clube também liberou o check-in.

Para torcida do Flamengo, os ingressos ficaram no preço de R$250 o valor inteiro e R$125 na categoria meia-entrada. O clube ainda não divulgou quantos ingressos estarão disponível para a torcida rubro-negra. 

VEJA HORÁRIOS DOS CHECK-INS DE CADA PLANO: 

21 de outubro (terça-feira)

  • 14h - Conselheiro e Proprietário
  • 16h - Leão do Pici
  • 18h - Leão de Aço

22 de outubro (quarta-feira)

  • 08h - Leão fiel, É o Laion e Interior
  • 10h - Pra Todo Tricolor 

Os torcedores devem realizar check-in no site sociofortaleza.com.br. 

VENDA DE INGRESSOS

A venda de ingressos inicia nesta quarta, a partir do meio-dia, com valor promocional. É possível comprar nas lojas físicas (Laion World, Pici, Grand Shopping Messejana, Iguatemi e Riomar Kennedy) e no site leaotickets.cm.br. Confira valores e setores disponíveis: 

  • Inferior Norte: R$20/R$10
  • Inferior Sul: R$20/R$10
  • Superior Central: R$30/R$15
  • Especial: R$40/R$20
  • Bossa Nova: R$120/R$60
  • Superior Sul: R$250/R$125
  • Premium: R$300/R$150
  • Visitante:R$250/R$125

Assuntos Relacionados
Torcida do Fortaleza na Arena Castelão

Jogada

Fortaleza x Flamengo tem ingressos a partir R$ 10 para torcida tricolor e R$ 250 para flamenguistas

Equipes se enfrentam no sábado (25), pelo Brasileirão, na Arena Castelão

Redação Há 1 hora
Foto de Vojvoda, técnico do Santos

Jogada

Veja o que disse Vojvoda após derrota do Santos para o Vitória na Vila

Com a derrota, o time paulista igualou o número de pontos do Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento, com 31 pontos

Redação 21 de Outubro de 2025
Foto de Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Fortaleza na Série A? Veja probabilidades após 29ª rodada

Probabilidade foi atualizada depois do Leão perder para o Cruzeiro na Arena Castelão

Daniel Farias 21 de Outubro de 2025
Foto do Barcelona

Jogada

Barcelona x Olympiacos pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League

Samir de Carvalho* 21 de Outubro de 2025
Foto de LeBron James em ação com a camisa do Los Angeles Lakers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 21 de Outubro de 2025
Foto de Julian Alvarez e Rodrigo De Paul comemorando gol do Atlético de Madrid, que entra em campo nesta segunda-feira (14) e é capa dos Jogos de Hoje na TV

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025

Daniel Farias 21 de Outubro de 2025