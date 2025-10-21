Fortaleza x Flamengo tem ingressos a partir R$ 10 para torcida tricolor e R$ 250 para flamenguistas
Equipes se enfrentam no sábado (25), pelo Brasileirão, na Arena Castelão
O Fortaleza divulgou na tarde desta terça-feira (21), os valores para o jogo contra o Flamengo, no próximo sábado (25), às 19h30, na Arena Castelão. O clube anunciou que o jogo terá valores promocionais de ingressos. Os tricolores vão poder adquirir bilhetes com valores a partir de R$10. A venda terá início nesta quarta-feira (22). O clube também liberou o check-in.
Para torcida do Flamengo, os ingressos ficaram no preço de R$250 o valor inteiro e R$125 na categoria meia-entrada. O clube ainda não divulgou quantos ingressos estarão disponível para a torcida rubro-negra.
VEJA HORÁRIOS DOS CHECK-INS DE CADA PLANO:
21 de outubro (terça-feira)
- 14h - Conselheiro e Proprietário
- 16h - Leão do Pici
- 18h - Leão de Aço
22 de outubro (quarta-feira)
- 08h - Leão fiel, É o Laion e Interior
- 10h - Pra Todo Tricolor
Os torcedores devem realizar check-in no site sociofortaleza.com.br.
VENDA DE INGRESSOS
A venda de ingressos inicia nesta quarta, a partir do meio-dia, com valor promocional. É possível comprar nas lojas físicas (Laion World, Pici, Grand Shopping Messejana, Iguatemi e Riomar Kennedy) e no site leaotickets.cm.br. Confira valores e setores disponíveis:
- Inferior Norte: R$20/R$10
- Inferior Sul: R$20/R$10
- Superior Central: R$30/R$15
- Especial: R$40/R$20
- Bossa Nova: R$120/R$60
- Superior Sul: R$250/R$125
- Premium: R$300/R$150
- Visitante:R$250/R$125