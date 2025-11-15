Ceará tentará jogar Copa do Nordeste 2026 mesmo se classificar para Sul-Americana, diz presidente

O Ceará deseja participar da Copa do Nordeste de 2026. Com a permanência encaminhada na Série A, o Vovô entrou na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana nas últimas rodadas, mas não abre mão de disputar o torneio regional, que é tratado como um dos objetivos do 1º semestre do ano.

A situação foi revelada pelo presidente alvinegro João Paulo Silva em entrevista exclusiva para o Diário do Nordeste. O clube deve solicitar a medida junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em caso de classificação à Sula, uma vez que a entidade anunciou o novo calendário nacional para 2026, com uma regra para o Nordestão: a equipe que jogar uma competição internacional terá a participação impedida na Copa do Nordeste daquela edição.

"Confirmando essa possibilidade do Ceará ir para a Sul-Americana, eu vou tentar junto à CBF, que o clube participe da Copa do Nordeste. Eu sei que o calendário vai ficar apertado, mas é um campeonato que o Ceará sempre valorizou, tricampeão da competição, a gente sempre levou a sério até pela questão de que o nosso torcedor se aproxima mais por ser a competição mais importante do 1º semestre. Não sei se vai ser possível, mas eu vou tentar". João Paulo Silva Presidente do Ceará

Na história, o Vovô é tricampeão regional: 2015, 2020 e 2023. Na atual temporada, no entanto, foi eliminado nas semifinais, sendo superado pelo Bahia por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O contraponto dessa decisão institucional é o fato que o calendário se torna mais “apertado” com mais torneios.

"É um ano diferente, próximo ano tem Copa do Mundo e a gente precisa se adaptar à nova realidade e não posso dizer que vai ficar melhor ou pior. Neste ano de 2025 demos férias de quase 20 dias por conta da parada do Mundial (de Clubes). Nós vamos liberar o grupo depois do término do Campeonato Brasileiro, que é dia 7 de dezembro, e nós estamos programando o retorno para o começo do ano, no dia 2 de janeiro. O próximo ano será mais apertado de competições e a gente precisa ter sabedoria para trabalhar tudo isso da melhor forma”. João Paulo Silva Presidente do Ceará

A mudança no calendário existe principalmente devido à readequação da Série A. A competição agora é o centro da agenda nacional, sendo disputada de janeiro até dezembro, já iniciando em paralelo com os Estaduais. A medida visa valorizar mais o torneio, além de abrir mais lacunas sem jogos ao longo do ano, o que poderia reduzir a carga maior de partidas, “enxugando” o cronograma.