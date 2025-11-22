Atlético-MG x Lanús pela Sul-Americana: veja onde assistir, horário e escalações
As duas equipes fazem jogo único pelo título da competição
Atlético-MG e Lanús se enfrentam neste sábado (22), pela grande final da Copa Sul-Americana. O jogo será às 17h (horário de Brasília), Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.
Para chegar ser finalista, o Galo passou pelos mata-matas contra Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.
Já os granates, passaram por Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile. O Lanús fez um mata-mata a menos por ter sido líder de seu grupo na 1ª Fase.
ONDE ASSISTIR
SBT, ESPN e Disney+
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Atlético-MG
Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli
Lanús
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Maurício Pellegrino
Arbitragem
Arbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)