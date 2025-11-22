Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atlético-MG x Lanús pela Sul-Americana: veja onde assistir, horário e escalações

As duas equipes fazem jogo único pelo título da competição

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Atlético-MG joga a final da Sul-Americana neste sábado
Foto: Pedro Souza / Atlético

Atlético-MG e Lanús se enfrentam neste sábado (22), pela grande final da Copa Sul-Americana. O jogo será às 17h (horário de Brasília), Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Para chegar ser finalista, o Galo passou pelos mata-matas contra Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

Já os granates, passaram por Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile. O Lanús fez um mata-mata a menos por ter sido líder de seu grupo na 1ª Fase.

ONDE ASSISTIR

SBT, ESPN e Disney+

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-MG

Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli

Lanús

Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo. Técnico: Maurício Pellegrino

Arbitragem

Arbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
VAR: Juan Lara (CHI)

Assuntos Relacionados
Hulk em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Futuro do Atlético-MG, que disputa final da Sul-Americana, interessa ao Fortaleza; entenda

O Galo será um dos adversários do Leão nas rodadas finais e pode já ter alcançado objetivo

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Haaland comemorando gol com a camisa do Manchester City

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (22)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 22 de novembro de 2025

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Palmeiras x Fluminense pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Flamengo x Bragantino pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Botafogo x Grêmio pela Série A: veja onde assistir, horário e escalações

Partida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Redação Há 1 hora