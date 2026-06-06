Guto Miguel vence Roland Garros juvenil e traz título inédito para o Brasil
Tenista goiano é o primeiro a vencer sozinho o Grand Slam francês.
Luís Guto Miguel é o primeiro brasileiro a vencer o Roland Garros juvenil na categoria simples. O tenista goiano venceu, por 2 a 0, o estadunidense Michael Antonius (13º do ranking).
A partida, na manhã deste sábado (6), resultou no título inédito para o Brasil. Ao receber a premiação, ele agradeceu ao treinador e ao Brasil. "Aqui é Brasil", disse em português.
Ele se une aos brasileiros Gustavo Kuerten, o Guga, e Matheus Pucinelli, que também foram campeões juvenis em Roland Garros, mas no modelo dupla. As vitórias ocorreram em 1994 e em 2019, respectivamente.
Com a vitória, ele deve confirma a liderança no ranking juvenil da ITF, na categoria até 18 anos. Ela tinha sido conquistada, de forma antecipada, após o brasileiro vencer a semifinal do Roland Garros.
Campeões brasileiros no Grand Slam juvenil
Guto também se torna o quarto brasileiro a vencer um dos Grand Slam juvenil, no modelo simples.
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O último foi João Fonseca, em 2023, vencendo o US Open. Fonseca também foi destaque no Roland Garros em 2026, na categoria adulto, quando venceu o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo.
Também foram campeões juvenis os brasileiros Tiago Fernandes (Australian 2010) e Thiago Wild (US Open 2018).