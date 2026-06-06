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Guto Miguel vence Roland Garros juvenil e traz título inédito para o Brasil

Tenista goiano é o primeiro a vencer sozinho o Grand Slam francês.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:12)
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Legenda: Guto Miguel vence Roland Garros juvenil, título inédito para o tênis brasileiro.
Foto: Divulgação/Instagram/Roland Garros.

Luís Guto Miguel é o primeiro brasileiro a vencer o Roland Garros juvenil na categoria simples. O tenista goiano venceu, por 2 a 0, o estadunidense Michael Antonius (13º do ranking). 

A partida, na manhã deste sábado (6), resultou no título inédito para o Brasil. Ao receber a premiação, ele agradeceu ao treinador e ao Brasil. "Aqui é Brasil", disse em português. 

Ele se une aos brasileiros Gustavo Kuerten, o Guga, e Matheus Pucinelli, que também foram campeões juvenis em Roland Garros, mas no modelo dupla. As vitórias ocorreram em 1994 e em 2019, respectivamente.

Com a vitória, ele deve confirma a liderança no ranking juvenil da ITF, na categoria até 18 anos. Ela tinha sido conquistada, de forma antecipada, após o brasileiro vencer a semifinal do Roland Garros.   

Campeões brasileiros no Grand Slam juvenil

Guto também se torna o quarto brasileiro a vencer um dos Grand Slam juvenil, no modelo simples. 

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Também foram campeões juvenis os brasileiros Tiago Fernandes (Australian 2010) e Thiago Wild (US Open 2018).

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