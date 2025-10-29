Diário do Nordeste
Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

Até o momento, o único classificado para a decisão é o Atlético-MG

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 15:26)
Jogada
Legenda: O estádio Defensores Del Chaco é propriedade da Associação Paraguaia de Futebol
Foto: reprodução / Conmebol

O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, será o palco da final da Copa Sul-Americana de 2025. A escolha foi da Conmebol, com a decisão marcada para 22 de novembro.

Até o momento, o único classificado é o Atlético-MG, que eliminou o Independiente Del Valle-EQU na semifinal. A outra chave tem o confronto entre Lanús-ARG e Universidad de Chile-CHI - na ida, empataram em 2 a 2, com a partida de volta realizada nesta quinta-feira (30), às 19h, na Argentina.

Assim, o Atlético-MG busca o 5º título da Copa Sul-Americana para o futebol brasileiro. Os demais foram: Athletico-PR (2021 e 2018), Chapecoense (2016), São Paulo (2012) e Internacional (2008).

 

