Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

O estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, será o palco da final da Copa Sul-Americana de 2025. A escolha foi da Conmebol, com a decisão marcada para 22 de novembro.

Até o momento, o único classificado é o Atlético-MG, que eliminou o Independiente Del Valle-EQU na semifinal. A outra chave tem o confronto entre Lanús-ARG e Universidad de Chile-CHI - na ida, empataram em 2 a 2, com a partida de volta realizada nesta quinta-feira (30), às 19h, na Argentina.

Assim, o Atlético-MG busca o 5º título da Copa Sul-Americana para o futebol brasileiro. Os demais foram: Athletico-PR (2021 e 2018), Chapecoense (2016), São Paulo (2012) e Internacional (2008).