Atlético-MG x Independiente Del Valle: horário, onde assistir e prováveis escalações
Partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana
O Atlético Mineiro entra em campo nesta terça-feira (28), contra o Independiente Del Valle, do Equador, pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana. A partida será na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30.
No jogo de ida, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, as duas equipes empataram em 1x1.
Assim, quem vencer no tempo normal será finalista da Sul-Americana contra Lanús ou Universidad de Chile. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.
Onde Assistir
A partida terá transmissão da Disney+.
Palpites
Como chegam as equipes
O Galo chega para o confronto como único time brasileiro na luta pelo título. A equipe eliminou Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz e Bolívar no mata-mata.
Na Série A, o Atlético vem de vitória diante do Ceará por 1x0 na Arena MRV. O Galo em 13º colocado com 36 pontos, e abriu distância para a zona de rebaixamento. São 5 pontos para o Vitória, que abre o Z4.
O Del Valle lidera o hexagonal do Campeonato Equatoriano, com 2 pontos de vantagem para a LDU.
Los Rayados eliminaram Vasco, Muschuc Runa e Once Caldas para chegar até a semifinal da Sul-Americana.
Prováveis Escalações
Atlético/MG
Everson; Saravia, Vitor Hugo, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera (Alexsander), Igor Gomes e Bernard; Dudu e Hulk (Rony). Técnico: Jorge Sampaoli
Independiente Del Valle
Villar; Matías Fernández, Schunke, Carabajal e Gustavo Cortez; Alcívar, Patrik Moreno, Guagua e Sornoza; Spinelli e Hoyos.Técnico: Javier Rabanal
Arbitragem
Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
Auxiliares: Nicolas Taran (URU) e Martin Soppi (URU)
VAR: Christian Ferreyra (URU)