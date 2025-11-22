Diário do Nordeste
Futuro do Atlético-MG, que disputa final da Sul-Americana, interessa ao Fortaleza; entenda

O Galo será um dos adversários do Leão nas rodadas finais e pode já ter alcançado objetivo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Atlético-MG é o lanterna do returno da Série A do Brasileiro de 2025
Foto: Pedro Souza / Atlético-MG

A final da Copa Sul-Americana 2025, que será disputada neste sábado (22), entre Lanús, da Argentina, e Atlético-MG, pode influenciar a reta final da Série A do Brasileirão 2025. As duas equipes decidem o título em jogo único, marcado para 17h deste sábado.

Caso o time brasileiro vença a partida e conquiste o título inédito da competição continental, garante também uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores 2026. Isso poderia fazer com que a equipe não precisasse buscar essa vaga via Brasileirão.

Por outro lado, caso seja derrotado pelo Lanús e não conquiste a vaga para a fase de grupos da Libertadores via Sul-Americana, o Atlético-MG precisaria buscar a classificação para a Liberta via Campeonato Brasileiro, nas rodadas finais da Série A.

E um dos jogos que restam ao time mineiro é justamente contra o Fortaleza. As duas equipes irão se enfrentar no próximo domingo (30), na Arena Castelão. Antes disso, o Galo ainda enfrentará o Flamengo no meio de semana, também pela Série A.

