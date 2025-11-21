Restando 4 rodadas, quem tem a tabela mais difícil dos 8 ameaçados pela queda na Série A?

Restando apenas 4 rodadas para o fim da Série A, a disputa pela permanência se acirrou após os resultados do meio de semana, colocando no 'bolo' agora 8 clubes com risco de rebaixamento.

O critério para definir os times ameaçados é a projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que indica a pontuação segura para evitar a queda para a Série B de 44 pontos, que equivale ao risco de 7,9%.

Assim, quem não tiver 45 pontos, do 12º, o Grêmio com 43, até o 19º, o Juventude, com 34, correm risco.

Legenda: No momento, apenas o Sport está com o rebaixamento confirmado na Série A Foto: reprodução / SrGoool

E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?

O Diário do Nordeste fez uma projeção da pontuação necessária para escapar e do nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa. Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo no Maracanã é de 41 pontos (equivalente a pontuação dele como mandante), enquanto receber o mesmo Flamengo, a dificuldade é 30 pontos, utilizando o mesmo critério.

1º) Ceará (33,7 de dificuldade)

Mirassol x Ceará

Ceará x Cruzeiro

Flamengo x Ceará

Ceará x Palmeiras

Risco de Queda: 1,4% (UFMG)

Pontos necessários: 2

Ninguém tem uma tabela mais difícil que a do Ceará. O Vovô só tem pedreira até o fim da Série A, pegando os 4 primeiros colocados. Os pontos dos adversários do Vovô como mandantes e visitantes somados dão 135, divididos por 4 - número de jogos que o Ceará tem - a média de dificuldade é de 33,7.

O Ceará enfrenta o melhor mandante, Flamengo, o 6º melhor (Mirassol), e dois visitantes fortes (Palmeiras, 2º melhor e Cruzeiro, 3º melhor).

O Vovô tem 42 pontos, 6 de vantagem para o Z4. Este é o alento pela tabela tão difícil, mas o time precisa de 2 pontos para se garantir. Dois empates são o suficiente, mas a tabela é muito dura.

2º) Santos (20,2 de dificuldade)

Internacional x Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Risco de queda: 47,7% (UFMG)

Pontos necessários: 7

Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 81, divididos por 4 - número de jogos que o Peixe ainda tem - a média de dificuldade é de 20,2.

O Peixe tem um dois confrontos diretos, Inter e Juventude, pega um time já rebaixado - Sport - e um do G4: Cruzeiro.

3º) Fortaleza (22,5 de dificuldade)

Bragantino x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza

Risco de queda: 87,4% (UFMG)

Pontos necessários: 10

Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 90, divididos por 4 - jogos que o Fortaleza ainda tem - a média de dificuldade é de 22,5.

O Leão vem de vitória gigante contra o Bahia fora de casa e ganhou fôlego na luta pela permanência. O Fortaleza enfrenta mandantes fortes, como o Bragantino e Botafogo, mas recebe dois visitantes ruins: Atlético-MG e Corinthians.

Como precisa de 10 pontos, o Leão precisa vencer 3 e empatar um. O momento da equipe de Palermo é bom, de confiança, e a equipe dá mostras que pode conseguir o que parecia impossível.

5º) Juventude (20,7 de dificuldade)

São Paulo x Juventude

Juventude x Bahia

Juventude x Santos

Corinthians x Juventude

Risco de queda: 87,1%

Pontuação necessária: 11 pontos

O nível de dificuldade do Juventude é muito alto pela necessidade de pontuação. O clube precisa vencer os 4 jogos para chegar aos 45. Se vencer 3 e empatar um, só chegará aos 43. Os jogos em casa são acessíveis contra visitantes fracos - Bahia e Santos - mas os jogos fora são complicados.

6º) Vitória (19 de dificuldade)

Sport x Vitória

Vitória x Mirassol

Bragantino x Vitória

Vitória x São Paulo

Risco de queda: 68,7% (UFMG)

Pontos necessários: 8

Os pontos dos adversários do Leão da Barra como mandantes e visitantes somados dão 76, divididos por 4 jogos, a média de dificuldade é de 19. Assim, a tabela do Leão baiano é mais acessível que a do Santos, seu adversário mais direto.

O time joga com visitante contra o já rebaixado Sport, o que é um trunfo. Os jogos em casa contra Mirassol e São Paulo são de nível medio, assim como do Bragantino fora de casa

6º) Internacional (15,7 de dificuldade)

Internacional x Santos

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Risco de queda: 6,5% (UFMG)

Pontuação Necessária: 4 pontos

A tabela do Inter é acessível e a pontuação necessária é baixa, após vitória contra o Ceará no Castelão. O Colorado faz confronto direto contra o Santos, visita Vasco e São Paulo, mandantes irregulares e fecha contra o Bragantino.