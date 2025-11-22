Diário do Nordeste
Atlético-MG perde para o Lanús nos pênaltis e fica com o vice da Sul-Americana

Hulk, Biel e Victor Hugo desperdiçaram três cobranças para o Galo na decisão

Escrito por
Samir de Carvalho* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:34)
Foto: JOSE BOGADO / AFP

Após um empate por 0 a 0 no tempo normal, o Lanús venceu o Atlético Mineiro por 5 a 4 nos pênaltis e se tornou bicampeão da Copa Sul-Americana de 2025, neste sábado, em Assunção, no Paraguai. O goleiro Nahuel Losana foi o grande nome da decisão, defendendo as cobranças de Hulk, Biel e Victor Hugo.

Com o resultado, o clube argentino conquistou seu segundo título do torneio. Em 2013, os argentinos levantaram sua primeira taça ao bater outro brasileiro. Naquela oportunidade, o “El Granate” venceu a Ponte Preta por 3 a 1 no agregado, quando a decisão ainda era disputada em dois jogos.

Já o time de Belo Horizonte amargou a segunda derrota em finais internacionais nos últimos dois anos. Em 2024, o Galo foi derrotado pelo Botafogo por 3 a 1 na final da Copa Libertadores, em Buenos Aires, na Argentina.

PRIMEIRO TEMPO

No sol escaldante de Assunção, o primeiro tempo foi de pouca inspiração ofensiva de ambos os times e de muita imposição física. Apesar disso, o Atlético Mineiro foi quem mais se propôs a jogar no campo do adversário. A melhor chance dos 90 minutos iniciais veio logo no primeiro tempo, nos pés de Bernard. O jogador do Galo bateu uma falta perigosíssima que pegou na trave e assustou a torcida argentina.

O SEGUNDO TEMPO 

O segundo tempo foi de propostas mais claras. O Lanús se propôs a defender no seu campo e tentar jogar nos contra-ataques, buscando pegar a equipe mineira desorganizada. Já o Galo iniciou a segunda etapa propondo ainda mais o jogo, mas, ainda assim, sem conseguir criar muitas chances perigosas para a meta do goleiro adversário.

A PRORROGAÇÃO 

Com o empate sem gols no tempo normal, a decisão foi para a prorrogação. No tempo extra, o Atlético teve duas grandes oportunidades de abrir o placar, ambas com Biel.

No primeiro tempo da prorrogação, o meia-atacante cabeceou sozinho dentro da pequena área, mas a bola saiu fraca e foi direto nas mãos do goleiro argentino.

Já na segunda etapa, a chance foi ainda mais clara. Igor Gomes enfiou em profundidade para Hulk, que deixou Biel cara a cara com o goleiro Nahuel Losano, mas o jogador acabou finalizando em cima do arqueiro adversário, perdendo uma chance inacreditável.

OS PÊNALTIS

Com a persistência do empate também na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Logo nas primeiras cobranças, Walter Bou perdeu para o Lanús, enquanto Hulk também desperdiçou pelo Atlético. Nas cobranças seguintes, Izquierdoz, Marcich e Aquino fizeram para os argentinos, enquanto Scarpa e Igor Gomes converteram para os atleticanos.

Com Biel perdendo para o Galo, o ídolo do Lanús, Lautaro Acosta, teve o pênalti decisivo para dar mais um título ao seu clube, porém também acabou desperdiçando. Nas alternadas, Watson fez para “La Fortaleza”, e o zagueiro Victor Hugo chutou fraco e perdeu sua cobrança, defendida pelo goleiro Nahuel Losada, que pegou três batidas e garantiu o título aos argentinos.

*Sob a supervisão de Daniel Farias.

