Catar é a primeira seleção anfitriã a ser eliminada da Copa do Mundo sem pontuar

O Catar tornou-se a primeira seleção anfitriã a ser eliminada de uma edição da Copa do Mundo sem conquistar qualquer vitória na competição. A seleção dona da casa do Mundial de 2022 completou a fase de grupos com três derrotas em três rodadas, se despedindo da competição sem somar nenhum ponto. O país fez parte do Grupo A do torneio, ao lado de Holanda, Senegal e Equador. Holanda e Senegal foram os classificados para o mata-mata.

Na primeira partida do Catar na Copa do Mundo, no jogo de abertura do Mundial, a seleção foi derrotada pelo Equador, com dois gols de Enner Valencia. Já na segunda rodada, o Catar encarou Senegal. Os donos da casa até conseguiram marcar um gol, mas Senegal venceu o duelo por 3 a 1. Na terceira e última rodada, disputada nesta terça-feira (29), a seleção se despediu da Copa do Mundo com derrota para a Holanda por 2 a 0.

ÚLTIMOS ANFITRIÕES

A seleção anfitriã anterior teve melhor sorte que o Catar. A Rússia ficou na segunda colocação do Grupo A da Copa do Mundo de 2018 e garantiu classificação para as oitavas de final. A seleção russa ainda conseguiu chegar até as quartas de final. Em 2014, a Seleção Brasileira chegou até as semifinais, sendo eliminada pela Alemanha. Em 2010, a África do Sul somou quatro pontos na fase de grupos, mas ficou em terceiro lugar do grupo.