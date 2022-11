Técnico da Argentina parabeniza Brasil por vitória: 'prefiro que ganhe um sul-americano'

O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, declarou torcida ao futebol sul-americano nesta terça-feira (29) em entrevista coletiva pré-jogo. Na ocasião, o treinador deixou claro a preferência para que uma seleção do continente conquiste a Copa do Mundo do Catar, mesmo não sendo a albiceleste.

Scaloni ainda demonstrou alegria com a classificação antecipada do Brasil, após a seleção vencer Sérvia e Suíça pelo Grupo G do Mundial. O treinador aproveitou para parabenizar o time de Tite pelos triunfos na Copa do Mundo.

"Sobre o Brasil, sou sul-americano e estou feliz que o Brasil passe. Sou fã número 1 do futebol sul-americano, tenho amigos brasileiros, e se não for a Argentina, prefiro que ganhe um sul-americano. Quem pensa o contrário está equivocado. Eles fizeram um bom trabalho e dou os parabéns pelas duas vitórias"

O time de Lionel Scaloni enfrenta a Polônia nesta quarta-feira (30), às 16h (horário de Brasília), no Stadium 974, em Doha (QA). Na vice-liderança do Grupo C, com três pontos, a Argentina precisa vencer os poloneses para assegurar vaga no mata-mata.