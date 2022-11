Jogadores do Irã têm famílias ameaçadas caso não se comportem na partida contra os Estados Unidos

Os familiares dos atletas da Seleção do Irã foram ameaçados de tortura e prisão caso os jogadores não se comportem antes da partida decisiva contra os Estados Unidos nesta quarta-feira (29) ás 16h (horário de Brasília).

Segunda a CNN, uma fonte envolvida na segurança dos jogos afirmou que após os jogadores se recusarem a cantar o hino nacional na estreia contra a Inglaterra, eles foram convocados para uma reunião com membros das forças armadas do Irã. Nesse encontro havia acontecido as ameaças.

"Há um grande número de oficiais de segurança iranianos no Catar coletando informações e monitorando os jogadores", relatou a fonte à CNN.

O Irã entra em campo precisando até de um empate para conseguir vaga na próxima fase da Copa do Mundo.