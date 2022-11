Em live, técnico da Espanha crava: 'Não há seleção melhor que a nossa na Copa'

O treinador Luis Enrique não poupou palavras para elogiar a Seleção Espanhola na Copa do Mundo do Catar. O comandante da equipe destacou em live na Twitch, após o empate em 1 a 1 com a Alemanha, que sua equipe é a melhor da competição.

Apesar de colocar França e Brasil como favoritas, Luis Enrique foi curto e direto, ao colocar a Espanha com futebol mais vistoso do Mundial. De acordo com o treinador, sua seleção foi a que melhor se apresentou nos dois primeiros jogos.

"Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas não surpreendem ninguém. Não tememos ninguém, jogamos recentemente contra a França e conseguimos ganhar o jogo. Procuramos os pontos positivos para reforçar a nossa equipe", apontou Luis Enrique em live.

Antes disso, em coletiva de imprensa, após a partida diante da Alemanha, o técnico destacou que o resultado foi amargo pela forma como aconteceu. A Espanha estava à frente do placar até a reta final da partida, mas cedeu o empate.

"É uma sensação estranha quando você tem a chance de ganhar o jogo contra a Alemanha e perde nos últimos minutos", colocou Luís Enrique.

CAMINHADA ESPANHOLA

A equipe de Luis Enrique está no grupo E, com Costa Rica, Alemanha e Japão. A Espanha iniciou sua jornada na Copa do Catar com sonora goleada por 7 a 0 sobre os costa-riquenhos, no estádio Al Thumama. No último domingo, os espanhóis ficaram no 1 a 1 com os alemães, no Al Bayt.

O último confronto da Espanha pela fase de grupos acontece na quinta-feira (1), às 16h, quando entra em campo para jogar com o Japão. Os dois primeiros colados da chave enfrentam as seleções do grupo F, que tem Marrocos, Croácia, Bélgica e Canadá.